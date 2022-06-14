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Bayram tatili kaç gün? 2022 Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak?

14.06.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Yılın ikinci bayramı ve resmi tatil olan Kurban Bayramı, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan birçok vatandaşa tatil imkanı doğuruyor. Yaklaşan bayram öncesinde vatandaşlar, 'Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü olacak?' şeklinde internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, bayram tatili kaç gün? 2022 Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak?

Bayram tatili kaç gün? 2022 Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak?

Kurban Bayramı tatilinin bu yıl kaç gün olacağı, yaklaşan bayram öncesinde gündemde yer alan konular arasında bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 dini takvimiyle birlikte, Kurban Bayramı Arefesi ve Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Peki, bayram tatili kaç gün? 2022 Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, bayram tatili araştırmaları hız kazanmaya başladı. Bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk gelen Arefe günü sonrasında 4 günlük bir bayram tatili yaşanacak.

8 Temmuz 2022 Cuma Kurban Bayramı arifesi

9 Temmuz 2022 Cumartesi Kurban Bayramı 1. günü

10 Temmuz 2022 Pazar Kurban Bayramı 2. günü

11 Temmuz 2022 Pazartesi Kurban Bayramı 3. günü

12 Temmuz 2022 Salı Kurban Bayramı 4. Günü

13 Temmuz 2022 Çarşamba iş günü

14 Temmuz 2022 Perşembe iş günü

15 Temmuz 2022 Cuma Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili

16 Temmuz 2022 Cumartesi hafta sonu tatili

17 Temmuz 2022 Pazar hafta sonu tatili

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Kurban Bayramı Arefesinin bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk gelmesi sebebiyle cuma günü yarım gün olacak. 9-10-11-12 Temmuz ise bayram nedeniyle resmi tatil olacak. Eğer 13-14 Temmuz hükümet tarafından bayram tatili olarak birleştirilirse, 15 Temmuz'un Demokrasi ve Milli Birlik Günü olması sebebiyle resmi tatil sayılacağından, bayram tatili hafta sonlarıyla birlikte 8 Temmuz'dan 17 Temmuz'a kadar birleşebilir.


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