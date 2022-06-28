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Bayram tatili kaç gün 2022? Kurban bayramı tatili ne zaman başlıyor?

28.06.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram tatili kaç gün 2022? Vatandaşlar, Temmuz ayına yaklaşılması ile birlikte internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Öte yandan dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısında bayram tatili konusu da ele alındı. Peki Kurban bayramı tatili ne zaman başlıyor? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

Bayram tatili kaç gün 2022? Kurban bayramı tatili ne zaman başlıyor?

Bayram tatilinin uzatılıp uzatılmadığı ve dünkü kabine toplantısından nasıl bir karar çıktığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar internette; Bayram tatili kaç gün 2022? Kurban bayramı tatili ne zaman başlıyor? Ayrıntılar haberimizde...

KBAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN 2022?

Kurban Bayramı 1. gün: 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2. gün: 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3. gün: 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. gün: 12 Temmuz 2022 Salı

Kurban Bayramı tatili ile ilgili beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı.

Kurban Bayramı tatili 15 Temmuz ile birleştirildi. Buna göre Kurban Bayramını takip eden günler ile 15 temmuz arasındaki çarşamba ve perşembe günleri idari izin kapsamına alınacak.

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Kurban Bayramı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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