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Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün olur mu? Okullara 2022 bayram tatili kaç gün sürecek?

16.04.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün olur mu? Okullara bayram tatilinin kaç gün süreceği gündemde araştırılıyor. Ramazan Bayramı tatiline kısa bir süre kala bayram tatilinin 9 güne çıkma ihtimali merak ediliyor. Mayısının başında tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar, bayram tatili kaç gün olacak sorusuna cevap arıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı!

Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün olur mu? Okullara 2022 bayram tatili kaç gün sürecek?

Bayram tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün olur mu? Okullara bayram tatili kaç gün sürecek? 2-4 Mayıs tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı için tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar bayram tatilinin kaç gün olacağını öğrenmek istiyor. Bayramın ilk günü Pazartesi gününe denk geliyor, bu nedenle 9 günlük tatil olasılığı gündeme gelmiş durumda. Peki; 2022 bayram tatili kaç gün olacak?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

1 Mayıs resmi tatili aynı zamanda arefe olacak ve Pazar gününe denk gelecek. Ramazan Bayramı 2022 yılında 2-4 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek ve Çarşamba günü dahil 3 günlük resmi tatil söz konusu olacak. Perşembe ve Cuma günlerinin tatil edilmesiyle resmi tatil süresi 9 güne çıkacak. Ancak konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmış değil.

BAYRAM TAKVİMİ

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

2022 YILI RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi


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