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Bayram tatili Mersinli turizmcileri sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 16:35 | Son Güncelleme

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan: - "Bayramda oteller üst düzey doluluk yaşadı. Tatil bitmesine rağmen rezervasyonlarını uzatan aileler var. Bunun yıllardır özlemini duyuyorduk"

MERSİN (AA) - Doğu Akdeniz'in turizm merkezi Mersin'de, Kurban Bayramı tatilinde yaşanan yoğunluk turizmcileri sevindirdi.

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, yaptığı açıklamada, 9 günlük bayram tatilinin sezonun en iyi dönemine denk geldiğini ve bunun bir avantaja dönüştüğü söyledi.

Mersin'in en önemli turizm bölgesi Kızkalesi'nde Ramazan Bayramı'nda yaşanan yoğunluğun bu dönemde de sürdüğünü aktaran Çalışkan, "Bayramda oteller üst düzey doluluk yaşadı. Tatil bitmesine rağmen rezervasyonlarını uzatan aileler var. Bunun yıllardır özlemini duyuyorduk. Zaman zaman yer yokluğundan insanların geceleri araçlarında ve kumsalda sabahladıkları bile oldu." diye konuştu.

Çalışkan, bölgenin uygun iklimi ve derin olmayan sahili sayesinde özellikle çocuklu aileler için vazgeçilmez noktalardan biri olduğunu anlatarak, bölgedeki yoğunluğun eylül ayında da sürmesini beklediklerini belirtti.

Bu yıl yoğun şekilde gurbetçi de ağırladıklarını ifade eden Çalışkan, "Özellikle Almanya, Hollanda, İsviçre, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde çalışan gurbetçilerimiz Kızkalesi'ne büyük ilgi gösterdi." dedi.

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Kızkalesi Mersin

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