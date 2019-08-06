Bayram tatili öncesi sürücülere uyarı

Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TTKÖD) Samsun Şube Başkanı Dursun Kavuran, yaklaşan Kurban Bayramı tatilinde, sürücülere uyarılarda bulundu, araçlarda emniyet kemerinin önemine dikkat çekti. Bayram günlerinin matem günlerine dönüşmemesinin sürülerin elinde olduğunu kaydeden Kavuran, “Trafikte her yıl maalesef 7 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybetmekte ve daha fazlası uzuvlarını kaybederek sakat kalmaktadır. Bilindiği üzere bayram tatillerinde normal günlere oranla karayollarında trafik yoğunluğu ciddi oranda artmakta ve bu yoğunlukla beraber, pek çok üzücü kazalar meydana gelmektedir. Pek çok aile bu güzel günlerde yok olmaktadır. Bayram tatillerinden çıkartılan kaza bilançoları içimizi acıtmaktadır. Yüzde 96’sı insan kaynaklı olan trafik kazalarının önüne geçmek, tamamen sürücülerin elindedir. Bu kurallara riayet etmekle olacaktır” dedi.

'ARAÇ TAKİP MESAFESİNE DİKKAT'



Sürücülerin, araçlarına mutlaka bakım yaptırması gerektiğini de dikkat çeken Kavuran, “Sürücülerimiz, bu anlamlı günlerin matem günlerine dönüşmemesi için kesinlikle ve kesinlikle takip mesafesine dikkat etmeli. Gideceği yere bir saat geç gitse de hız yapmaktan kaçınmalı. Trafik ışıklarına riayet etmeli. Yayaları görmezden gelmemelidir. Kazaların yüzde 60’ı cep telefonu kaynaklıdır. Araç kullanırken, telefonda konuşmamalı ve mesajlaşmamalıdır. Sürücünün gözü yolda olmalıdır. Trafikte diğer araçlara da saygı göstermelidir. Uzun yola gidecek sürücüler, seyahat esnasında 2 saatte bir mola vermelidir. En önemlisi ise yaşanacak olası bir kazada can kurtaran, emniyet kemerini mutlaka takmalıdır" diye konuştu.