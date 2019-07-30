Bayram tatili öncesinde jandarmadan tatil yollarında helikopterli denetim

Kocaeli’de jandarma ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği sahillerin bulunduğu Kandıra ilçesine ulaşımın sağlandığı İzmit-Kandıra yolunda helikopterle denetim yaptı. Denetimlerde 12 sürücüye ceza kesilirken, 7 araç trafikten men edildi.

Kocaeli’de jandarma ekipleri Kurban Bayramı öncesinde olası kazaların ve sürücü hatalarının önlenmesi için denetimlerini arttırdı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube ekipleri, alınan önlemler kapsamında havadan tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği plajlara ulaşımın sağlandığı yolu havadan denetledi. Ekipler Kandıra ilçesinde bulunan Kefken, Cebeci gibi tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği tatil bölgelerine ulaşımın sağlandığı İzmit-Kandıra yolu olarak da bilinen D-650 Karayolunda kural ihlallerinin tespit edilmesi ve önlem alınacak noktaların belirlenmesi amacıyla helikopterle denetim yaptı. Yaklaşık 50 kilometrelik yolda helikopter içerisinde denetimlerini sürdüren ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri telsiz ile güzergahta bekleyen trafik ekiplerine bildirdi. Kural ihlali yapan araçlar denetim noktalarında jandarma ekipleri tarafından durdurularak ceza kesildi ve kurallar konusunda uyarılarda bulunuldu.