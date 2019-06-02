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Bayram tatili trafiği havadan denetlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 13:11 | Son Güncelleme

Mersin'de yaklaşık 30 ekibin katıldığı, helikopter ve drone kullanılan denetimlerde, 17 sürücüye 12 bin 782 lira ceza uygulandı

MERSİN (AA) - Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'de, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan yollar havadan denetlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram tatili süresince il genelinde trafik akışının daha düzenli ve güvenli sağlanması için denetimlerini sıklaştırdı.

Tatilcilerin, deniz ve koyları nedeniyle yoğun ilgi gösterdiği Erdemli ve Silifke ilçelerinde helikopter ve drone ile havadan yapılan denetimlerde kural ihlali yapan sürücüler kara yollarında önlem alan ekiplere bildirildi.

Yaklaşık 30 ekibin katıldığı denetimlerde 2 bin 47 araç kontrol edildi, kurallara uymadığı belirlenen 17 araç sürücüsüne toplam 12 bin 782 lira ceza uygulandı.

Trafikte havadan denetimlerin, bayram tatili sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Trafik denetimi

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