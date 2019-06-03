HABER

Bayram tatili trafiği havadan denetlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 18:31 | Son Güncelleme

Adana'da Vali Mahmut Demirtaş'ın da katıldığı trafik uygulamasında 32 araç sürücüsüne ceza kesildi, 6 araç trafikten men edildi

Adana'da, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan yollar havadan denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram tatili süresince il genelinde trafik akışının daha güvenli sağlanması için denetimlerini sıklaştırdı.

Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu ve Adana-Kayseri kara yolunda helikopter ve drone ile havadan denetim yapıldı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da bulunduğu helikopterdeki trafik ekipleri, cep telefonuyla konuşma, emniyet kemeri takmama, aşırı hız ve hatalı şerit değiştirme gibi kuralları ihlal eden sürücüleri telsizden uygulama noktasındaki ekiplere bildirildi.

Uygulama noktasında durdurulan 32 araç sürücüsüne 10 bin 887 lira ceza kesildi, eksiklikleri tespit edilen 6 araç trafikten men edildi.

Vali Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşları sevdiklerine daha güvenli ulaştırabilmek için kentte trafik denetimi yaptıklarını söyledi.

Sürücülere trafik kazalarıyla ilgili uyarılarda bulunduklarını belirten Demirtaş, denetimlerin bayram tatili sonuna kadar devam edeceğini aktardı.

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
Motosikletin plakası katlanabilir çıktıMotosikletin plakası katlanabilir çıktı
Sinop’ta çiftçilerin mağduriyeti giderildiSinop’ta çiftçilerin mağduriyeti giderildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana helikopter trafik uygulaması

En Çok Okunan Haberler

Selen Görgüzel Alkan: Sıkıcı ve basit, yatmaktan sıkılmadınız mı?

Selen Görgüzel Alkan: Sıkıcı ve basit, yatmaktan sıkılmadınız mı?

81 ilde 36 bin kadını dolandıranlar yakalandı!

81 ilde 36 bin kadını dolandıranlar yakalandı!

İtiraf gibi açıklama: Reddedilebilir

İtiraf gibi açıklama: Reddedilebilir

'İstanbul'un işgalini fetih zanneden vasatlar...'

'İstanbul'un işgalini fetih zanneden vasatlar...'

Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'

Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu!

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan sert açıklama: Şiddetle kınıyoruz

Bakanlıktan sert açıklama: Şiddetle kınıyoruz

Ankara'da otelde doğalgaz patlaması! Ekipler bölgede

Ankara'da otelde korkutan patlama! Ekipler bölgede

Bayram namazı Zonguldak 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Zonguldak 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Yozgat 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Yozgat 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Yalova 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Yalova 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Van 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Van 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.