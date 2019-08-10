HABER

Bayram tatili yolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 10:59 | Son Güncelleme

AKSARAY'da bayram tatiline giden ailenin otomobili, şarampole devrildi.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da bayram tatiline giden ailenin otomobili, şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 2’si ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Mersin’e bayram tatiline gitmek için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu Mehmet Serhat Aksoy (34) yönetimindeki 06 AL 35 16 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücüsünün kayınvalidesi Semiha Doğan (59) öldü. Yaralanan Mehmet Serhat Aksoy, eşi Zahire Doğan Aksoy (32), oğlu Emir Sarp Aksoy (4) ile baldızı Gizem Doğan (25), bölgeye sevk edilen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Zahire ile Emir Sarp Aksoy’un sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Yaralı Gizem Doğan, annesinin hastaneye getirilmediğini fark edince, "Annem nerede? Ben öleyim, anneme bir şey olmasın. Ne olur bana annemi gösterin" diye uzun süre gözyaşı döktü.

Semiha Doğan'ın cansız bedeni, olay yeri incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada
Eskişehir’de trafik kazası: 5 yaralıEskişehir’de trafik kazası: 5 yaralı
Evini icradan satın alan kadını öldürdüEvini icradan satın alan kadını öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Babasının öldüğü kazada, Ömer de kurtarılamadı

Tatil yolunda acı haber... Küçük Ömer de kuratılamadı

Aydın'da sulama kanalına düşen iki kişi kayboldu

Her şey gözünün önünde oldu! 'Fidan gibi oğlum...'

Havai fişekler yangına sebep oldu

Havai fişekler yangına sebep oldu

Kadıköy'de şüpheli paket paniği

Kadıköy'de şüpheli paket paniği!

Tartıştığı komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü

İstanbul'da park yeri kavgasında iki grup birbirine girdi

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.