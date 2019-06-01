HABER

Bayram tatili yolunda kaza: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 17:19 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde bayram tatiline giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA) - TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde bayram tatiline giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tekirdağ-Malkara karayolu üzerindeki Yenice Mahallesi mevkiinde meydan geldi. Tekirdağ'dan Malkara yönüne giden Recep Yavaş (43) yönetimindeki 34 DH 9979 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, takla attı. Araç yol kenarındaki su kanalına çarparak durdu. Kazada sürücü Recep Yavaş ve araçta bulunan eşi Sevinç Yavaş (40), çocukları Zeynep (17) ve Emircan Yavaş (16) yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Recep Yavaş, ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ailenin 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yola çıktığı öğrenildi. Kazayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktıPusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı
Oğullarının şehit olduğu haberini tarlada çalışırken aldılarOğullarının şehit olduğu haberini tarlada çalışırken aldılar
Bayram tatili yolunda kaza: 4 yaralıBayram tatili yolunda kaza: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

Halit Ergenç'e çirkin saldırı! 2 gözaltı

Halit Ergenç'e çirkin saldırı! 2 gözaltı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bunu yapmayana ceza var

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bunu yapmayana ceza var

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat! Durma noktasına geldi

Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat! Durma noktasına geldi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.