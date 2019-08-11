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Bayram tatili yolunda kaza: Anne ve bebeği öldü, baba ile 2 çocuğu yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 12:32 | Son Güncelleme

AKSARAY'da, bayram tatiline giden ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, sağ ön lastiğinin patlaması sonucu takla atıp, şarampole devrildi.

Bayram tatili yolunda kaza: Anne ve bebeği öldü, baba ile 2 çocuğu yaralı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da, bayram tatiline giden ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, sağ ön lastiğinin patlaması sonucu takla atıp, şarampole devrildi. Kazada, Selma Bostan (32) ile 4 aylık bebeği Ebubekir Arif öldü, eşi sürücü Mehmet Ali Bostan (35) ile 2 çocuğu yaralandı.
​Kaza, saat 09.00 sıralarında, Ihlara yolu Doğantarla köyü yakınında meydana geldi. Bayram tatili için İstanbul'dan ailesiyle birlikte memleketi Niğde'nin Çiftlik ilçesi Obalı köyüne giden Mehmet Ali Bostan yönetimindeki 16 DR 967 plakalı hafif ticari aracın, köye yaklaşık 30 kilometre kala sağ ön lastiği patladı. Kontrolden çıkarak takla atan araç, şarampole devrildi. Kazada sürücü Bostan, eşi Selma Bostan, çocukları Elvaniye (15), Kerim Asaf (9) ile 4 aylık Ebubekir Arif Bostan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bostan ailesi, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Selma Bostan ve bebeği Ebubekir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Ali Bostan ve çocukları Kerim Asaf ve Elvaniye Bostan'ın tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

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Bayram tatili yolunda kaza: Anne ve bebeği öldü, baba ile 2 çocuğu yaralıBayram tatili yolunda kaza: Anne ve bebeği öldü, baba ile 2 çocuğu yaralıBayram tatili yolunda kaza: Anne ve bebeği öldü, baba ile 2 çocuğu yaralıBayram tatili yolunda kaza: Anne ve bebeği öldü, baba ile 2 çocuğu yaralı

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