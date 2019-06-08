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Bayram tatilinde 8 günlük kaza bilançosu: 91 ölü, 650 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 23:06 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI 91'E, YARALI SAYISI İSE 650'YE YÜKSELDİ Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde, yapılan tüm uyarılar ve alınan tüm önlemlere karşın yine çok sayıda ölümlü ve yaralamalı kaza oldu.

ÖLÜ SAYISI 91'E, YARALI SAYISI İSE 650'YE YÜKSELDİ
Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde, yapılan tüm uyarılar ve alınan tüm önlemlere karşın yine çok sayıda ölümlü ve yaralamalı kaza oldu. Cuma günü saat 18.00'den, bugün saat 23.00'e kadar yurt genelinde meydana gelen toplam 201 kazada, 91 kişi öldü, 650 kişi de yaralandı.
Tatilin 8'inci günü olan 8 Haziran Cumartesi günü saat 23.00'e kadar ise 36 kaza oldu. Çorum, Sivas, İstanbul, Konya, Mardin, Karaman, Sinop, Elazığ, Adıyaman, Antalya, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Aydın, Kütahya, Yalova, Bursa, Eskişehir, Trabzon, Diyarbakır, Ankara, Tekirdağ ve Şanlıurfa'daki kazalarda, 22 kişi öldü, 119 kişi de yaralandı.

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