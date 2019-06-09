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Bayram tatilinde Afyonkarahisar'dan 450 bin araç geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 15:37 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Afyonkarahisar'dan 450 bin araç geçişi olduğunu söyledi.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Afyonkarahisar'dan 450 bin araç geçişi olduğunu söyledi. Yıldız, geçen yıla göre kentten geçiş yapan araç sayısının 70 bin arttığına vurgu yaptı. Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen vatandaşlar tatil için yola çıkarken, özellikle Antalya ve İzmir'e karayolu ulaşımında kavşak noktası olan Afyonkarahisar'da da ciddi araç yoğunluğu yaşandı. Afyonkarahisar'daki karayollarında trafik kazalarının yaşanmaması için 200 jandarma ve polis ekibi denetimlerini arttırdı. Bayram tatili boyunca özellikle Afyonkarahisar- Antalya, Afyonkarahisar- İzmir, Afyonkarahisar- Konya, Afyonkarahisar- Kütahya, Afyonkarahisar- Eskişehir ve Afyonkarahisar- Denizli karayollarında trafik ekipleri sürekli denetim yaparak sürücüleri bilgilendirdi. '21 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ' Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, yaşanan trafik yoğunluğu ve meydana gelen kazalarla ilgili değerlendirmede bulundu. Afyonkarahisar'da meydana gelen 21 trafik kazasında 51 kişinin yaralandığını belirten Yıldız, hiç ölümlü kazanın yaşanmadığını açıkladı. Yıldız, "Özellikle tatile giden vatandaşların yoğun olarak dönmeye başladığı trafikle karşı karşıyayız. Arife gününden beri trafikle ilgili vatandaşlarımızın huzur içerisinde bayramlarını yapabilmesi, tatillerini yapabilmesi adına yoğun görevler yaptık. Bu görevleri yaparken takviyeler yapmak zorunda kaldık. Çünkü 13 trafik ekibimize 35'e yakın diğer ekiplerden de hazırlıklar yaptırmak suretiyle sayımızı çoğalttık. Jandarmayla birlikte yaklaşık 200 ekip bayram süresince vatandaşlarımızın gidecekleri güzergahlarda görünür olarak trafik kazalarını en aza indirgemek adına fedakarca görev yaptık. Bu görevleri yaparken tabii özellikle İçişleri Bakanlığımızın yürüttüğü projelerden de esinlendik. 'Öncelik yayanın', 'Kırmızı düdük' gibi vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaları yönünde bu projelerle beraber tekrar bilgilendirdik. Ama yine de bu kadar tedbire rağmen ilimizde 21 kaza ve 51 yaralımız oldu. Bizi sevindiren hayatını kaybeden hiçbir vatandaşımızın olmaması" dedi. En önemli hususun sürücülerin trafik kurallarına uymaları olduğuna dikkati çeken Yıldız, "Bu kadar tedbirleri almamızın yanı sıra bunlardan çok çok daha önemli bir husus var ki oda şu; araç sürücülerinin trafik kurallarına mutlak suretle uymaları. Çünkü biz onların can güvenliğiyle ilgili her türlü tedbiri alıyoruz ama yine de bunlara uymayan vatandaşlarımızın olduğunu da üzülerek gördüğümüzü belirtmek istiyorum. Ama bizi en çok sevindiren yollarımızda hayatını kaybeden hiç kimsenin olmaması, yoğun bir kaza sebebiyle trafik akışında herhangi bir aksaklık olmaması. Bunlar tabii ki son derece sevindirici hususlar" diye konuştu. 'GEÇEN YILA GÖRE ARAÇ SAYISI ARTTI' Bayram tatili süresince Afyonkarahisar kent sınırları içerisindeki karayollarından yaklaşık 450 bin aracın geçtiğini vurgulayan İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, şöyle devam etti: "Geçen yılki Ramazan Bayramı'nda bu sayı 380 binlerdeydi. Bu demek oluyor ki biraz daha fazla trafik akışı oldu bölgemizde. Afyon malumunuz bir kavşak noktası. Ortalama yılda 11 milyon aracın geçtiği güzergahta görev yapıyoruz. Bu çok ciddi ve kaza olma ihtimalini yükselten sebeplerden biri. O yüzden biz Afyon İl Emniyet Müdürlüğü olarak önceliğimiz her zaman trafikle ilgili uygulamalar olmuştur. Vatandaşlarımızın çok yoğun olarak buradan geçtiğini bildiğimiz için özellikle otobüs firmalarıyla ciddi anlamda toplantılar yaptık. Otobüs şoförleri bu bayram süresince çok yoğun çalıştı. Ve bunlar vatandaşımızın canını taşıyor. Bizim önceliğimiz hep bu firma sahipleri ve otobüslerin şoförleri oldu. Otobüslere çok etkili olduğunu düşündüğümüz İçişleri Bakanlığımızca gönderilen spot filmlerin yayınlanmasıyla ilgili her firmaya bu spot filmleri teslim ettik. Bunlardan da çok iyi dönüşler aldık. Malumunuz bölge trafiğin olduğu yerde bir yaşam tünelimiz var. En ufak basit diye değerlendirdiğimiz trafik kuralına uyulmadığı zaman karşılaşacağımız çok ciddi kazaları da sürücülere izletmek suretiyle çok daha dikkatli olmaları yönünde de bilgilendirmeler yaptık." Bayram boyunca otobüslerin de yolcu gibi davranan polisler tarafından denetlendiğini aktaran Müdür Yıldız, hem yolcular hem de şoförün trafik kurallarına uyup uymadığını kontrol ettiklerini ve bu sayede kazaları önemli ölçüde azalttıklarını vurguladı.

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