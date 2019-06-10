HABER

Bayram tatilinde Antalya'ya 2 milyon ziyaretçi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 11:49 | Son Güncelleme

RAMAZAN Bayramı'nın 9 günlük tatilinde Antalya'ya sadece hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı 654 bin oldu.

Bayram tatilinde Antalya'ya 2 milyon ziyaretçi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- RAMAZAN Bayramı'nın 9 günlük tatilinde Antalya'ya sadece hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı 654 bin oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerli turistle birlikte kent 1,5- 2 milyon düzeyinde misafir ağırladı.
Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinin en gözde kentlerinden biri de Antalya oldu. Alanya, Side, Belek, Kundu, Lara, Konyaaltı, Kemer, Çıralı, Olimpos, Adrasan ve Kaş bölgeleri bayramda binlerce yerli ve yabancı turist ağırladı. Bu yıl yurt dışı turizmde de rekor üstüne rekor kıran Antalya, dokuz günlük bayram tatilinde yurt içi turizmde de büyük hareketlilik yaşadı.
Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı aracılığıyla 1-9 Haziran döneminde kente gelen yabancı turist sayısı 654 bin 90 oldu. 8 Haziran Cumartesi günü 85 bin 205 turist sayısıyla tüm zamanların gün rekorunun da kırıldığı bayram tatili sürecinde 1 milyonu aşkın yerli turist de bayramı Antalya'da geçirdi. Oteller ve yazlıkçıların yanı sıra özellikle çevre illerden günübirlik gelenler, başta Konyaaltı ve Lara kumsalları olmak üzere sahilleri doldurdu.
TOPLAM TURİST 3, 9 MİLYONA ULAŞTI
9 Haziran itibarıyla Antalya ve Gazipaşa havalimanları olmak üzere kente gelen toplam yabancı turist sayısı ise 3 milyon 953 bin 879'a yükseldi. Hem haziran ayı rakamları hem de toplam rakamlarda geçen yıla göre yüzde 18'lik artış gerçekleşti. Gelen turistin 3 milyon 873 bin 621'i Antalya Havalimanı'na, 80 bin 258'i Gazipaşa Havalimanı'na indi.

FOTOĞRAFLI

Bayram tatilinde Antalya'ya 2 milyon ziyaretçiBayram tatilinde Antalya'ya 2 milyon ziyaretçiBayram tatilinde Antalya'ya 2 milyon ziyaretçiBayram tatilinde Antalya'ya 2 milyon ziyaretçi

PARTNEREn yakışıklı Türk erkekleriEn yakışıklı Türk erkekleri
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısıMeteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
YKS’de verileri okumak ve zaman yönetimi önemliYKS’de verileri okumak ve zaman yönetimi önemli
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Elimde görüntülerin var' diyerek tam 2 yıl boyunca...

'Elimde görüntülerin var' diyerek tam 2 yıl boyunca...

Fransa'dan milli marş tepkisi!

Fransa'dan milli marş tepkisi!

Valilik açıkladı! İşte şiddetli yağışın bilançosu

Valilik açıkladı! İşte şiddetli yağışın bilançosu

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Aleyna Tilki rap performansı ve dansıyla hayranlarını coşturdu

Aleyna Tilki rap performansı ve dansıyla hayranlarını coşturdu

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sokak ortasında bıçaklayıp dövdüler 'tecavüzcü' deyip kaçtılar!

Sokak ortasında bıçaklayıp dövdüler 'tecavüzcü' deyip kaçtılar!

67 yıl sonra fark edildi! Manisa'daki caminin kıblesi yanlış yöndeymiş...

67 yıl sonra fark edildi! Cemaat önce şaşırdı sonra sevindi!

İstanbul'da İETT otobüsü tarlaya girdi

İstanbul'da İETT otobüsü tarlaya girdi

Bu ev 360 derece dönüyor!

Bu ev 360 derece dönüyor!

Bakanlıktan Pençe Harekâtı açıklaması: Hedefler vuruldu

Bakanlıktan uyurdu: Hedefler vuruldu

Sahilde korkutan görüntü! Yüzlercesi bu halde bulundu

Sahilde korkutan görüntü! Yüzlercesi bu halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.