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Bayram tatilinde "cennet" koylardaki günübirlik turdan vazgeçilmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 11:32 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatilinde, Ula Akyaka ile Marmaris Çamlı'dan sabah saatlerinde demir alan günübirlik tur tekneleri, konuklarını, maviyle yeşilin birleştiği Gökova Körfezi'nin koylarıyla buluşturdu - Kurban bayramı tatili nedeniyle yerli turistin yoğunluk gösterdiği günübirlik turlara Rus ve Ukraynalı turistler de ilgi gösterirken tatil süresince turlara katılan ziyaretçi sayısı da ikiye katlandı - Akyaka Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi Başkanı Mehmet Gümüş: - "9 günlük Kurban Bayramı tatilinde bölgemizde büyük yoğunluk oluştu. Ziyaretçi sayısı tatil süresince iki katına çıktı"

DURMUŞ GENÇ - Gökova Körfezi'nde "mavi cennet" olarak bilinen bakir koylara gelen günübirlik tur tekneleri, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde, yerli ve yabancı turistlere unutulmaz anlar yaşattı.

Muğla'nın Ula ilçesinin "sakin kent" unvanlı Akyaka Mahallesi ile Marmaris ilçesinin Çamlı Mahallesi'nden sabah saatlerinde demir alan tur tekneleri, konuklarına, Kandilli Koyu, Lacivert Koy, İnce Kum Plajı, Sedir Adası ve Gelibolu Adası Su Altı Mağaraları'nın eşsiz güzellikteki doğasını görme ve berrak denizlerde yüzme şansı tanıyor.

Akyaka Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi Başkanı Mehmet Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle Muğla ve ilçelerinde yoğunluk oluştuğunu söyledi.

- "Ziyaretçi sayısı iki katına çıktı"

Bölgedeki konaklama tesisleri ve plajların dolu olduğuna vurgu yapan Gümüş, bu nedenle özellikle yerli turistin günübirlik turlara katılarak cennet koylardaki masmavi sularda yüzmeyi tercih ettiğini dile getirdi.

Bayram öncesi günübirlik tekne turları ile günde yaklaşık bin-bin 500 kişinin Gökova Körfezi'ndeki koyları ziyaret ettiğini anlatan Gümüş, bayramda yolcu sayısının iki katına çıkarak yaklaşık 3 bin kişiye ulaştığını bildirdi.

Yerli ve yabancı turistlerin, tur tekneleriyle bölgedeki koyları gezerek yüzme ve gezme şansı bulduklarını belirten Gümüş, "9 günlük Kurban Bayramı tatilinde bölgemizde büyük yoğunluk oluştu. Ziyaretçi sayısı tatil süresince iki katına çıktı." dedi.

Ziyaretçilerin, sabah saatlerinde teknelere binerek akşama kadar koyları gezdiğini ve denize girdiğini anlatan Gümüş, "Tekneler uygun fiyatlarla ziyaretçileri koylara götürerek buralarda mola veriyor. Körfezin en güzel koylarını gezme şansı bulan tatilciler, buralarda denize giriyor. Gün sonunda mutlu ayrılıyorlar." ifadelerini kullandı.

Gökova Körfezi'nde, tur tekneleriyle her yıl 200 bin kişinin bölgedeki en güzel koyları gezme imkanı bulduğunu da aktaran Gümüş, günübirlik tur tekneleriyle körfezin lacivert koylarında yolculuğa çıkan yerli ve yabancı turistlerin, koylarda verilen yüzme molası ve öğle yemeğinin ardından akşam saatlerinde turu tamamladığını ifade etti.

Gümüş, bölgeye aynı zamanda havaların ısınmasıyla birlikte hafta sonlarında Denizli, Aydın, İzmir, Manisa, Uşak, Isparta, Burdur'dan gelen ziyaretçilerin de günübirlik turlara katıldığını, bu turların bölge ekonomisine katkısının yüksek olduğunu söyledi.

Günübirlik tur teknelerinin, nisan ayından ekim ayı sonlarına kadar hizmet verdiğini kaydeden Gümüş, ziyaretçilere sabah çayı ve öğle yemeği ikramında bulunulduğunu dile getirdi. Gümüş, yaklaşık 30 tur teknesinin Akyaka'dan her saban demir alarak bölgenin güzelliklerini ziyaretçilere tanıttığını anlattı.

Turlara yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiğini belirten Gümüş,özellikle son dönemde Ukrayna ve Rus turistlerin bölgede yoğunluk oluşturduğunu, turistlerin, ören yeri de olan Sedir Adası'nı çok beğendiğini bir çok turistin adayı görmek için bu tura katıldığını sözlerine ekledi.

- "Turlara Rus ve Ukraynalı Turist İlgisi"

Akyaka'daki turlara katılan Ukraynalı turist Alina Patislava, Türkiye'ye ilk defa geldiğini, tatilini Marmaris'te geçirdiğini söyledi.

Gökova'daki koyları keşfetmek için günübirlik turlara katıldığını ifade eden Patislava, Türkiye'yi çok beğendiğini, Marmaris'e hayran kaldığını, özellikle Gökova'daki koylarda yüzmenin kendisi için mutluluk verici olduğunu ve tekrar geleceğini belirtti.

Patislava, günübirlik turda özellikle Sedir Adasını çok beğendiğini dile getirdi.

Ukrayna'dan gelen Valeria Skypenko ise Türkiye'ye ilk defa geldiğini ve Muğla'yı çok beğendiğini söyledi.

15 günlük tatil için Marmaris'e geldiğini anlatan Skypenko, "Türkiye ve Muğla gerçekten muhteşem. Günübirlik turlarla mavi turda yüzmek harika bir duygu. Türkiye'ye tekrar geleceğim. İnşallah diğer gelişimde İstanbul, Antalya ve Bodrum'u gezeceğim. Burada ise özellikle Sedir Adası kumu ve deniziyle muhteşem bir yer." dedi.

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