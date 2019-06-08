HABER

Bayram tatilinde denizde boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 10:55 | Son Güncelleme

KIRIKKALE’nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde bayram tatilini geçiren Ertaç Özen (28), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

Bayram tatilinde denizde boğuldu

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)- KIRIKKALE’nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde bayram tatilini geçiren Ertaç Özen (28), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde oturan Ertaç Özen, ailesi ile birlikte bayram tatilini geçirdiği Kırklareli’nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde serinlemek için denize girdi. Özen, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Yardıma koşan tatilciler, Özen'i baygın halde sahile çıkardı. Çağırılan ambulansla Vize Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ertaç Özen, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Acı haberi alan ailesi büyük üzüntü yaşadı.
İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Ertaç Özen’in cenazesi, Kapaklı’nın Karlı köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Bayram tatilinde denizde boğulduBayram tatilinde denizde boğuldu

Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıtSoylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt
Hatay'da yol kenarında ebabil bulunduHatay'da yol kenarında ebabil bulundu
30 derece sıcakta kar banyosu30 derece sıcakta kar banyosu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması

Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması

Maduro sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

Maduro sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

Bikinili pozlardan sonra imalı paylaşım

Bikinili pozlardan sonra imalı paylaşım

Transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe Harekatı'nda 13 günde 43 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda 13 günde 43 terörist etkisiz hale getirildi

Ölüm asansör girişinde yakaladı

Ölüm asansör girişinde yakaladı

Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Osman Gülen öldürüldü!

Beşiktaş’ta bir sürücü makas atmaya çalışırken arkadan çarptı: 2 ölü 8 yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Düzce'deki düğünde çıkan kavgada 1 kişiyi tabancayla, 2 kişiyi de bıçakla yaraladı

Düğünde dehşet saçtı! Hem tabanca hem bıçak

İstanbul'da üst geçitten düşen kişi, otomobilin altında metrelerce sürüklenerek öldü

Önce üst geçitten düştü, sonrası daha da korkunç! Feci olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.