Bayram tatilinde hava nasıl olacak? Ramazan Bayramı'nda sıcaklıklar artacak mı? İşte 2-4 Mayıs hava durumu!

Bayram tatilinde hava nasıl olacak? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar, şimdiden internette araştırma yapmaya başladı. Prof.Dr. Orhan Şen canlı yayında konuya ilişkin açıklamada bulundu. Peki Bayramda hava nasıl olacak? Ramazan Bayramı'nda sıcaklıklar artacak mı? Yapılan açıklamanın detayları haberimizde...

BAYRAM TATİLİNDE HAVA NASIL OLACAK?

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Profesör Doktor Orhan Şen, Nisan ayının ortalamalarına bakıldığında İstanbul'da sıcaklıkların önceki yıllara oranla 3-4 derece yüksek seyrettiğini söyledi. Yaza dönük bir hava görüleceğini söyleyen Prof. Dr. Şen, Bayram'da havanın daha mevsim normallerinde olacağını ifade etti.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SICAKLIKLAR ARTACAK MI?

Orhan Şen konuya ilişkin yaptığı açıklamayı şöyle sürdürdü:

"Bu sıcaklıkları Bayramda göremeyiz. Mevsim normallerinde olacak. Marmara ve Kuzey Ege'de sıcaklıklar 20 derecenin altında seyredecek. Antalya'ya tatile gidecekler için de sıcaklıkların biraz daha düşeceğini söylemek istiyorum"

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

2-3-4 Mayıs bayram tarihlerinin 5-6 Mayıs ve hafta sonu ile birleştirilip 9 gün tatil olup olmayacağı merak konusu oldu.

Cumartesiden başlayan tatil, bayram günlerini de içine alarak Çarşamba günü sonlandığı takdirde 5 gün sürecek. Fakat önceki yıllarda olduğu gibi Çarşamba gününün ardından hafta sonu ile birleşme kararı alınırsa Ramazan bayramı tatili 9 güne çıkabilir.

Ramazan Bayramı tatili ile ilgili açıklama geldiğinde 9 günlük süreç resmiyet kazanmış olacak.

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN 2022?

Ramazan Bayram için plan yapılmaya başlandı. Bayram tatili rezervasyon yaptırmak isteyen çok sayıda vatandaşın gündeminde. Resmiyette 3 gün süren Ramazan Bayramı hafta sonundan başlayarak 5 güne ulaşmış olsa da önceki senelerdeki gibi bir sonraki haftayla birleştirildiği takdirde 9 güne çıkarılabilir.

Ramazan Bayramı 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü başlayacak. Otel rezervasyonu yaptırmak isteyen vatandaşların yanı sıra çeşitli etkinliklere katılarak bu günleri değerlendirmeyi düşünen kişiler ve memlekete gidip özlem gidermeyi planlayanlar Ramazan Bayramı tatili ile ilgili yapılacak açıklamayı merakla bekliyor.

Ramazan Bayramı, 3 gün olarak eda edilecek. Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi olacak. Son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk gelecek.

Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekecek. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanmış olacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİL TAKVİMİ 2022

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi,

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı,

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

RAMAZAN BAYRAMI NEDİR?

Ramazan Bayramı, On Bir Ayın sultanı Ramazan ayı sonrası üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Ramazan Bayramı, icri takvime göre onuncu ay olan şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, ramazan ayının son günü olan arifedir.

RAMAZAN BAYRAMI İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Ramazan Bayramı, Hicret'in ikinci yılından sonra kutlanmaya başlanmıştır. Ramazan Bayramı'nda yapılması gereken ibadet ve törenlerin İslam Peygamberi Hazreti Muhammed tarafından gerçekleştirildiği biliniyor. İlk Ramazan Bayramı’yla ilgili işlemler de Hazreti Muhammed tarafından yapılmıştır.

RAMAZAN BAYRAMI'NA NEDEN ŞEKER BAYRAMI DENİYOR?

Bayram Ramazan ayının sonunda kutlandığı için Ramazan ismiyle anılır. Ramazan kelimesi Arapça bir sözcük olan rama? (‘kuru sıcak’) kökünden gelir. Bunun nedeninin Ramazan orucu ibadetinin ilk uygulanmaya başlandığında yaz aylarına tekabül ediyor olması olarak görülüyor.

Bayramın Osmanlı dönemindeki adı olan "Iyd-ı Fıtır" isminden Türkçeleştirilmiştir. Iyd bayram demektir.

Fıtır ise fıtır sadakası ya da fitre olarak bilinen oruç tutamayacak durumdaki Müslümanların verdiği sadakadır. Şükür sadakası olarak da bilinir.

Bir teoriye göre bu "şükür" kelimesi zamanla "şeker"e dönüşmüştür. Bir başka teoriye göre ise Şeker Bayramı adı, Ramazan Bayramı'nda hurma ve şekerleme yeme geleneğine dayanır.

