HABER

Bayram tatilinde kaplıcaları tercih ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 17:00 | Son Güncelleme

KÜTAHYA’da termal tesisler ve kaplıcalar, Kurban Bayramı nedeniyle gelen tatilcilerle doldu.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA’da termal tesisler ve kaplıcalar, Kurban Bayramı nedeniyle gelen tatilcilerle doldu. Tesislerde yoğunluk yüzde 80’lere kadar çıkarken, tatilciler kaplıcaların keyfini çıkardı. Kurban Bayramı nedeniyle verilen 4 günlük tatilde, Kütahya’nın termal tesisleri ve kaplıcalarında yoğunluk yaşandı. Bir çok şehirden gelen tatilciler deniz kenarları yerine şifalı olduğu bilinen termal tesisleri tercih etti. Merkeze 15 kilometre mesafede Yoncalı’da bulunan tesislerde yoğunluk yüzde 80’lere kadar çıktı. Termal otel işletme müdürü Barış Yakar, iyi bir tatili süreci geçirdiklerini ifade ederek, "Kurban bayramı tatili burada oldukça yoğun geçti. Tatilcilerden deniz kenarı yerine termal tesisleri tercih edenler çok oldu. Otelimizde yoğunluk yüzde 80’lere kadar çıktı. Tabi il dışından hatta Almanya’dan gelenlerde vardı. Çocuklarını eğlendirmek için tesislerimizi kullanan misafirlerimiz oldu. İyi bir bayram geçirdik. Kendilerini havuzlara attılar serinlediler. Özellikle çocuklar ve hanımlar havuzları tercih etti" dedi. Almanya’dan İsmail Altın ailesiyle birlikte termal oteli tercih ederek güzel bir bayram geçirdiğini belirterek, "Bayram için Almanya’dan Kütahya’ya geldik. Çocuk ve torunlarla birlikte buraya geldik. Kütahya’da havalar çok sıcak olduğu için termal tesislere geldik ve çok mutluyuz" dedi. Tatilde termal tesisleri tercih edenlerden Süleyman Sevi de kent merkezinde hava sıcaklığının 38 dereceye kadar çıktığını söyleyerek, "Şehir çok sıcak olduğundan serinlemek için tesislere geldik. Tesislerin imkanlarından yararlanarak hem serinliyoruz hem de güzel bir bayram tatili geçiriyoruz" diye konuştu.

Korkutan görüntü! İlk başta ne olduğunu anlayamadıKorkutan görüntü! İlk başta ne olduğunu anlayamadı
Ege’nin şampiyon boğaları Artvin’de yoğun ilgiyle karşılandıEge’nin şampiyon boğaları Artvin’de yoğun ilgiyle karşılandı
AK gençlerden sürpriz doğum günü partisiAK gençlerden sürpriz doğum günü partisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

MEB’den devlet okullarında özel sınıf iddialarına soruşturma

MEB’den devlet okullarında özel sınıf iddialarına soruşturma

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gazinin darp edildiği kafe, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde kapatıldı

Gazinin darp edildiği kafe, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde kapatıldı

3 teröristin öldürüldüğü operasyonda askerler, halatla mağaraya tırmanmış

Detayları ortaya çıktı! Halatla tırmandılar

Akçakale'de güvenli bölge hareketliliği!

Hareketli dakikalar yaşanıyor! Böyle geldiler

Antalya'da tur teknesinde köpek balığı şaşkınlığı!

Yer: Antalya! Gördükleri şey karşısında şaşkına döndüler

Son dakika: Dağlıca'da üs bölgesine saldırı!

Hakkari'de üs bölgesine saldırı!

YPG'li teröristler hendekleri ateşe verdi

Sınırda YPG provokasyonu! Ateşe verdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.