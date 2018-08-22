Bayram tatilinde Karadeniz turuna çıkan kafile kabusu yaşadı!

5 / 5 ‘İHMAL VE SORUMSUZLUK VAR’

Yolculardan Uğur Göksayçelik, otobüsün altına takoz konulmadığını ve olayda ihmalin olduğunu söyledi. Otobüsün hareket etmesiyle korku ve panik yaşandığını anlatan Göksayçelik “Antalya’dan Karadeniz gezisi için yol çıktık. Konya’da otobüsümüz değişti. Trabzon’da kalacaktık ama orada otelde yer olmadığını söylediler ve Gümüşhane’ye geldik. Araç otelin civarındaki rampa yolda bekliyordu, biz valizlerle yanına gittik. Ama araç halen onarılmamıştı. Başka bir araçla akü takviyesi işlemi yapılıyordu. O sırada bazı insanlar valizleri araca koymuştu. Kafilede yer alanlar etrafta bekliyordu, kimse uyarılmamıştı. Bir anda otobüs kaymaya başladı. Otobüs insanların üzerine doğru ilerledi. Yolcular korku ve panik yaşadı. Burada çok büyük bir ihmal ve sorumsuzluk var. Aracın altına muhakkak takoz konulmalıydı. Eğimli bir yer, nasıl önlem alınmaz. Çok üzgünüz çok iyi bir insanı kaybettik” dedi.