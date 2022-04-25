Bayram tatilinde kargolar çalışıyor mu 2022? Ramazan Bayram'ında kargolar açık mı? Bayramın 1. günü kargolar açık mı?

Bayramda kargoların çalışma durumu vatandaşlar arasında merak ediliyor. 2 Mayıs tarihinde başlayacak olan Ramazan Bayramı bu yıl 3 gün sürecek. Bayram boyunca kargoların açık olup olmadığı, çalışıp çalışmadığı araştırılıyor. Küçük çaplı kargo şirketleri hakkında bir bilgi vermemekle birlikte büyük çaplı kargo şirketlerinin bayram tatilinde kargo süreçlerini internet sayfalarından duyurulmuştur. İşte Ramazan Bayramı'nda kargoların durumu...

BAYRAMDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Ramazan Bayramı'nda kargoların çalışıp çalışmadığı sorulmaya başlandı. Ramazan Bayramı'nda kargoların çalışması beklenmiyor. Kargoların 2 Mayıs tarihinden 5 Mayıs tarihine kadar kapalı düşünülüyor.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Ramazan Bayramı süresi boyunca kargolar çalışmayacak. Daha öncesinden kargo şirketlerine ulaşmış olan gönderileriniz için bayram öncesindeki 30 Nisan Cumartesi tarihine kadar teslim edilmemiş olan gönderileriniz bayramdan sonra teslim edilecektir. Ramazan Bayramı boyunca çalışmayacak olan başlıca kargo şirketleri;

Sürat Kargo,

Yurtiçi Kargo,

Aras Kargo,

MNG Kargo,

AGT Kargo,

UPS Kargo,

PTT Kargo,

Detaylı bilgilere kargoların iletişim numaralarından arayarak ulaşabilirsiniz.

