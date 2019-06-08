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Bayram tatilinde mağarada serinlediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 14:52 | Son Güncelleme

Gaziantep’te 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde etkili olan kavurucu sıcaklıktan bunalan vatandaşlar, tarihi Kaleoğlu mağarasında serinledi.Yazın serin kışın ise sıcak olan tarihi Kaleoğlu mağarasını ziyaret eden vatandaşlar çay ve kahvelerini yudumlarken bir yanda da Gaziantep’e özgü yöresel ezgiler ile söylenen türküleri dinledi.

Gaziantep’te 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde etkili olan kavurucu sıcaklıktan bunalan vatandaşlar, tarihi Kaleoğlu mağarasında serinledi.
Yazın serin kışın ise sıcak olan tarihi Kaleoğlu mağarasını ziyaret eden vatandaşlar çay ve kahvelerini yudumlarken bir yanda da Gaziantep’e özgü yöresel ezgiler ile söylenen türküleri dinledi. Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen vatandaşlar, Gaziantep’e akın etti. Türkiye’nin dört bir yanından Gaziantep’e gelen vatandaşlar sıcaklıktan dolayı tarihi Kaleoğlu mağarasında serinledi. İzmir’den ailesi birlikte Gaziantep’e gezmeye geldiğini belirten Gülsüm Kardaşnar, "İzmir’den geliyoruz. Müzik öğretmeniyim. Bayram tatilini değerlendirmek için ailecek Gaziantep’e gezmeye geldik. Kaleoğlu mağarasını çok methettiler özellikle kumda pişen kahve varmış, çok lezzetliymiş açıkçası onun tadına bakmak istedik. Canlı müzik de var, ailecek bizde zaten müzisyeniz. Buranın kültürü çok farklı, çok güzel, mutluyuz” dedi.
Bayram tatilinde Bitlis’ten ve Afyon’dan Gaziantep’e geldikleri ifade eden ziyaretçiler ise, “Bitlis’ten geldik. Bayram tatilinde gezimizi Gaziantep’te yapalım dedik. Gaziantep’te birkaç yer gezdik Zincirli bedesten gibi. Mağaraya geldik çok güzel bir mağara. Çok güzel bir yer. Çaylarını içmeye geldik. Afyon’dan geldik, çok güzel bir yer her zaman gelmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.
Mağarayı çok beğendiklerini söyleyen vatandaşlar, dışarıdaki kavurucu sıcaktan kaçıp mağarada serinlediklerini ifade etti.

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