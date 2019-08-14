HABER

Bayram tatilinde Mersinli turizmcilerin yüzü güldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 16:42 | Son Güncelleme

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop: - "Otellerdeki dolululuk oranı en üst seviyede gerçekleşti. Güzel bir bayram dönemi geçirdik"

MERSİN (AA) - Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, kentte güzel bir bayram dönemi geçirdiklerini belirterek, "Otellerdeki doluluk oranı en üst seviyede gerçekleşti." dedi.

Öztop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin en gözde sahillerinden Kızkalesi bölgesinde tatil yoğunluğu yaşandığını söyledi.

Bayram tatili dolayısıyla çevre illerden gelen çok sayıda misafiri ağırladıklarını anlatan Öztop, Mersin'in gurbetçilerin de tercihleri arasında yer aldığını dile getirdi.

Otellerdeki dolululuk oranının en üst seviyede gerçekleştiğini bildiren Öztop, şöyle devam etti:

"Güzel bir bayram dönemi geçirdik. Kızkalesi'nde kimileri denize girip serinleyerek tatilin tadını çıkarırken kimileri de deniz bisikletine bindi, çevreyi gezdi. Deniz ve tarihin bir arada olduğu bölgede yoğunluk çok iyiydi. Bu doluluğun eylül sonuna kadar sürmesini bekliyoruz."

Öztop, tatilini tamamlayıp dönüşe geçenlere de trafik kurallarına uymaları tavsiyesinde bulundu.

3 bin yıllık geçmişi var! Akın ettiler 3 bin yıllık geçmişi var! Akın ettiler
Ergani'de yolun asfaltlanmasının durdurulmasına tepkiErgani'de yolun asfaltlanmasının durdurulmasına tepki
Taksim'de karaborsacı operasyonuTaksim'de karaborsacı operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tatil

En Çok Okunan Haberler

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

İstanbullular dikkat! Bu yollar kapalı

İstanbullular dikkat! Bu yollar kapalı

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Falcao bombası patlıyor! Monaco resmen açıkladı

Falcao bombası patlıyor! Monaco resmen açıkladı

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

Feci kaza! 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

Feci kaza! 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nesli tükenme tehlikesi altındaki alaca sansar görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında! Böyle görüntülendi

Denizli'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Kandilli duyurdu! Denizli'de deprem

Bakan Pakdemirli'den Hasankeyf açıklaması

Bakan duyurdu! Sona gelindi

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye kafede dayak!

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye dayak!

Son dakika: MSB'den güvenli bölge açıklaması

MSB'den flaş güvenli bölge açıklaması

Son dakika: Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kars'ta operasyon! Etkisiz hale getirildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.