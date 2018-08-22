Bayram tatilinde otostopla Gürcistan'a gidiyorlar

Bayram tatilinde Bursa'dan yola çıkan öğretmen ve fizyoterapist iki arkadaş, otostop yaparak Gürcistan'a gidiyor.

Gemlik'ten 4 gün önce seyahatlerine başlayan fizyoterapist Melik Gergeroğlu (26) ile öğretmen İbrahim Ethem Eser (28), Kurban Bayramı tatilinde bin 500 kilometreden fazla yol gidecek.

Gergeroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gezmeyi çok sevdiklerini, genellikle kısa mesafe yolculuklar yaptıklarını söyledi.

Hafta sonraları kamp kurduklarını, uzun bir bayram tatili fırsatı doğunca da daha kapsamlı bir seyahate karar verdiklerini belirten Gergeroğlu, "Karadeniz'i hiç görmedik. Doğal güzelliği dillere destan. Bu nedenle yola çıktık. Güzellikleri ve zorluklarıyla yolculuğumuzu geçiriyoruz. 4 gündür yollardayız. Bayram tatilini de yollarda geçirmeyi düşünüyoruz." dedi.

Otostop yöntemiyle yolculuk ettiklerini araç bulamadıklarında ise yürüdüklerini anlatan Gergeroğlu, önce Artvin'e oradan da Gürcistan'a ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

İbrahim Ethem Eser ise 5 yıldır öğretmenlik yaptığını ifade ederek, "Karadeniz'i görmek istiyorduk. Sıkıntıları var ama yolculuğumuz keyifli geçiyor. Kastamonu'dan Tosya'ya, oradan da Karadeniz güzergahını takip ederek Gürcistan'a kadar gideceğiz. Tek amacımız gezmek." diye konuştu.

