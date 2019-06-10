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Bayram tatilinde Sarp'tan 231 bin yolcu geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 16:37 | Son Güncelleme

Bayram tatilinde Sarp'tan 231 bin yolcu geçti

ARTVİN (AA) - Türkiye'nin Gürcistan sınırında bulunan Sarp Sınır Kapısı'ndan 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 231 bin 139 yolcu geçiş yaptı.

Kemalpaşa Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, bayram tatili sürecinde Türkiye'nin en hareketli sınır kara hudut kapısından biri olan Sarp'tan 231 bin 139 yolcu ve 18 bin 237 araç geçişi sağlandı.

Bayramın 3. günü olan 6 Haziran Perşembe, 17 bin 530 giriş, 15 bin 912 çıkış olmak üzere 33 bin 442 yolcu, bin 189 giriş ve bin 335 çıkış olmak üzere 2 bin 524 araç geçişiyle en yoğun gün oldu.

En az geçiş ise 19 bin 12 yolcu ve bin 817 araçla 1 Haziran Cumartesi günü gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Artvin Ramazan Bayramı Sarp

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