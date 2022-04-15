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BAYRAM TATİLİNDE SON DURUM! Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün olacak mı?

15.04.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı tatili çalışan, çalışmayan pek çok kişinin gündemini meşgul ediyor. Ramazan Bayramı tatiline göre plan yapacaklar, tatilin kaç gün olacağını öğrenmek istiyor. Kadir Gecesi'nden sonra gelecek olan Ramazan Bayramı hazırlıkları şimdiden başladı. Peki Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte detaylar!

BAYRAM TATİLİNDE SON DURUM! Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Bayram tatili kaç gün olacağı sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı yaklaşan bayramla herkesin odaklandığı konulardan biri oldu. Tatil yapmak isteyenler Ramazan Bayramı vesilesiyle dinlenmek istiyor. Ya da bir yerlere gidip kafa dinlemek isteyenler, Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağını araştırıyor. 2 Nisan'da başlayan Ramazan ayı sonrası 2 Mayıs'ta bayramın 1. günü gerçekleşecek. Bayram tatilinin hafta sonu ile birleşmesi durumunda tatil 9 gün olabilir. İşte Ramazan Bayramı tatilinde son durum...

BAYRAM TATİLİ! Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün olacak mı?

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Ramazan Bayramı, 3 gün olarak eda edilecek. Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi olacak. Son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk gelecek. Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekecek. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanmış olacak.

2-3-4 Mayıs bayram tarihlerinin 5-6 Mayıs ve hafta sonu ile birleştirilip 9 gün tatil olup olmayacağı ise merak ediliyor. Ancak 9 gün tatil gelip gelmeyeceği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

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