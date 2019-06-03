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Bayram tatilinde trafik kazaları can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 16:27 | Son Güncelleme

Yurt genelinde uygulanan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma gününden bu yana kazalarda 26 kişi hayatını kaybetti, 266 kişi yaralandı

Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla yurt genelinde şehirler arası ve şehir içi yollar ile kırsal yerleşim birimlerinde meydana gelen trafik kazalarında 26 kişi öldü, 266 kişi yaralandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma günü mesai bitiminden bugün saat 16.00'ya kadar çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

Yurt genelinde trafik yoğunluğunun artmasıyla son 24 saatteki trafik kazalarında 10 kişi hayatını kaybetti, 87 kişi yaralandı.

Alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen bayram tatilinin başladığı 31 Mayıs mesai bitiminden bugün saat 16.00'ya kadar meydana gelen kazalarda ölü sayısı 26'ya, yaralı sayısı 266'ya yükseldi.

- Sürücülerin eşleri hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Kandıra yönüne giden Necdet Yıldız'ın kullandığı 34 AZ 8993 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Recep Yaşar idaresindeki 41 TJ 590 plakalı otomobille Davuldere mevkisinde çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsünün eşi Leman Yaşar ile diğer aracın sürücüsünün eşi Nurgül Yıldız yaşamını yitirdi. Yaralı sürücüler ile kızları Asyanur Yaşar ve Azra Yıldız, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Karaman'da, Halil Tekin (68) yönetimindeki 70 DU 990 plakalı otomobil, Karaman-Ermenek kara yolunun 15. kilometresinde devrildi. Kazada, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

- Bayram alışverişi dönüşü kaza

Tokat'ta, bayram alışverişi yaptıktan sonra merkeze bağlı Tahtoba köyüne döndükleri öğrenilen yolcuların bulunduğu Adnan Karagöz idaresindeki 60 AAT 262 plakalı hafif ticari araç, Geyras Kavşağı'nda Mecit Avşar (39) yönetimindeki 60 H 0079 plakalı şehir içi yolcu minibüsü ile çarpıştı.

Kazada hafif ticari araçta sıkışan ve kurtarma ekiplerince yürütülen çalışmayla çıkarılan Musa (81) ve Nurhan Yılmaz (55) olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan Karagöz, Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde, Mustafa Teke'nin (43) kullandığı 34 BVN 75 plakalı hafif ticari araç, Yabanlı köyü mevkisinde yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile eşi Zeycan (42), çocukları Yasin (16), Yasemin (13) ve Muhammet Teke, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çorum'da, iki ayrı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Karabük'te meydana gelen üç ayrı trafik kazasında yaralanan 15 kişi farklı hastanelerde tedavi altına alındı.

Uşak'ın Banaz ilçesi'nde, Ankara'dan İzmir'e giden Utku Öztürk'ün kullandığı 06 AB 0562 plakalı otomobil Banaz Sanayi Sitesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 4 kişi yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
adana trafik kazaları

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