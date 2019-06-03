Bayram tatilinde trafik kazaları can aldı

Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla yurt genelinde şehirler arası ve şehir içi yollar ile kırsal yerleşim birimlerinde meydana gelen trafik kazalarında 26 kişi öldü, 266 kişi yaralandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma günü mesai bitiminden bugün saat 16.00'ya kadar çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

Yurt genelinde trafik yoğunluğunun artmasıyla son 24 saatteki trafik kazalarında 10 kişi hayatını kaybetti, 87 kişi yaralandı.

Alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen bayram tatilinin başladığı 31 Mayıs mesai bitiminden bugün saat 16.00'ya kadar meydana gelen kazalarda ölü sayısı 26'ya, yaralı sayısı 266'ya yükseldi.

- Sürücülerin eşleri hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Kandıra yönüne giden Necdet Yıldız'ın kullandığı 34 AZ 8993 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Recep Yaşar idaresindeki 41 TJ 590 plakalı otomobille Davuldere mevkisinde çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsünün eşi Leman Yaşar ile diğer aracın sürücüsünün eşi Nurgül Yıldız yaşamını yitirdi. Yaralı sürücüler ile kızları Asyanur Yaşar ve Azra Yıldız, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.