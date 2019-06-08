Bayram tatilinde trafik kazaları can aldı

Ramazan Bayramı tatilinin başından bu yana yurt genelinde şehirler arası ve şehir içi yollar ile kırsal yerleşim birimlerinde meydana gelen trafik kazalarında 73 kişi yaşamını yitirdi, 754 kişi yaralandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bayram tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma günü mesai bitiminden bugün saat 16.00'ya kadar çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

Yurt genelinde, son 24 saatteki trafik kazalarında 8 kişi hayatını kaybetti, 93 kişi yaralandı.

Alınan tedbirler ve yapılan uyarılara rağmen 31 Mayıs mesai bitiminden bugün saat 16.00'ya kadar meydana gelen kazalarda 73 kişi yaşamını yitirdi, 754 kişi yaralandı.

Son 24 saatte meydana gelen kazalardan bazıları ise şöyle:

- İstanbul'da trafik kazası: 4 ölü, 10 yaralı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Maslak mevkisinde Edirne istikametine seyreden Nurullah Eray'ın kontrolündeki 33 CNT 40 plakalı hafif ticari araç ile "makas atarak" ilerlediği iddia edilen 34 RJ 5171 otomobil çarpıştı.