Bayram tatilinde trafik kazalarının acı bilançosu: 52 ölü, 427 yaralı

Bayram tatilinin başladığı cuma günü mesai bitiminden şu ana kadar meydana gelen kazalarda ölü sayısı 52'ye, yaralı sayısı 427'ye yükseldi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun arttığı 9 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden bugün saat 17.00'a kadar ülke genelinde ölümlü ve yaralamalı birçok kaza meydana geldi.

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'DA İKİ KAZA: 14 YARALI

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Orhan Gezer yönetimindeki 40 ER 735 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolu 35. kilometresinde devrildi. Kazada 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'daki diğer kazada ise Sadun Tatmaz yönetimindeki 34 BY 9048 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa-Bozova kara yolunun 37. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi. Yaralanan sürücü ile araçtaki 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Hüseyin A.'nın kullandığı 06 FCE 07 plakalı otomobil, Mengen-Devrek yolunda refüje çarptı. Kazada sürücü ile otomobildeki 4 yolcu yaralandı.

Elazığ'da Bilal Demir'in kullandığı 34 FJ 3160 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 23 EU 928 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan 23 EU 928 plakalı otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Bartın'da, Zonguldak istikametine giden Osman B. idaresindeki 74 BU 634 plakalı otomobil, Esenyurt mevkisinde karşıya geçmek isteyen Buse (24) ve yanındaki Ege Arslan'a (5) çarpmamak için önce refüje çıktı. Daha sonra yayalara çarpan sürücünün hafif sıyrıklarla atlattığı kazada eşi, 7 ve 11 yaşındaki çocukları ile yayalar Buse ve Ege Arslan yaralandı.