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Bayram tatilinde ufak bir kaçamak yapmak isteyenlerin seyahat çantasında mutlaka bulunması gerekenler

11.04.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş yoğunluğundan ve stresten biraz da olsa kurtulmak için bayram tatilini değerlendirebilirsiniz. Ufak bir kaçamakla denizin keyfini çıkarabilir ya da kültür turizmi yapabilirsiniz. Seyahate çıkmadan önce çantanızı hazırlarken ihtiyacınız olan ürünleri yanınızda bulundurmalısınız. Hangi ürünleri yanınıza almanız gerektiğini bilmiyorsanız üzülmeyin. Seyahat sırasında size yardımcı olacak ürünleri araştırdık. İncelemeye ne dersiniz?

Bayram tatilinde ufak bir kaçamak yapmak isteyenlerin seyahat çantasında mutlaka bulunması gerekenler

Seyahat etmek herkesin dört gözle beklediği bir keyif ancak çoğu zaman iş ya da okuldan dolayı tatile çıkacak zaman bulamayabilirsiniz. Bayram tatilleri seyahate çıkmak için en ideal zamanlar arasında yer alıyor. Tatile çıkarken çantanızda bulunması gereken bazı ürünler bulunuyor. Bu ürünlerin ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız deniz şortundan gözlüğe, kremden şampuana kadar birçok ürünü ele aldığımız araştırmamıza gelin, hep birlikte göz atalım.

1. Dayanıklı yapısıyla Anker Powerbank

Bayram tatilinde ufak bir kaçamak yapmak isteyenlerin seyahat çantasında mutlaka bulunması gerekenler

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Bayram tatilinde ufak bir kaçamak yapmak isteyenlerin yanında bulundurması gereken ürünlerin başında Anker Powerbank geliyor. Havuz ve deniz kenarında telefonunuzu şarj edebileceğiniz ürün, 20.000 mAh pil gücü ve çift port girişi sayesinde aynı anda iki adet cihazı şarj edebiliyor. 18 watt PowerIQ 2.0 yüksek hızlı şarjıyla telefonunuzu ya da tabletinizi kısa sürede şarj ediyor. Hafif ve kompakt tasarımı sayesinde yanınızda kolayca taşıyabilirsiniz. Anker'in MultiProtect güvenlik teknolojisi ise cihazlarda tam koruma sağlıyor. Powerbank üzerinde bulunan mavi LED ışık ile ürünün şarj durumunu kontrol edebiliyorsunuz.

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2. Temiz dişler için Oral-B D150 Diş Fırçası

Bayram tatilinde ufak bir kaçamak yapmak isteyenlerin seyahat çantasında mutlaka bulunması gerekenler

Seyahate çıkmak için hazırlık yapıyorsanız çantanızda diş fırçası olmasına dikkat edin. İster uzun ister kısa süreli olsun tatile giderken diş sağlığınıza dikkat etmek için diş fırçasını yanınızda bulundurun. Oral-B D150 Diş Fırçası, şarj edilebilir özelliğiyle normal fırçalara göre dişlerinizde biriken yemek kalıntılarını daha kolay ve etkili şekilde temizliyor. Bu sayede dişleriniz temiz ve beyaz bir görünüm kazanıyor. Gövdede bulunan zamanlayıcı sayesinde ürünün çalışma süresini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Güç düğmesini kullanarak cihazı kolayca açıp kapayabilirsiniz.

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Bayram tatilinde ufak bir kaçamak yapmak isteyenlerin seyahat çantasında mutlaka bulunması gerekenler

3. Su tutmayan özelliğiyle Cressi Deniz Havlusu

Bayram tatilinde ufak bir kaçamak yapmak isteyenlerin seyahat çantasında mutlaka bulunması gerekenler

Bayram tatilinde deniz kenarına seyahat edecekseniz çantanızda deniz havlusu taşımalısınız. Havlu seçerken suyu hızlı emmesine ve kurumasına dikkat etmelisiniz. Cressi Deniz Havlusu, yumuşak mikrobifer özelliğiyle tende hoş bir his uyandırıyor. Yüksek su emici özelliğiyle vücudunuzdaki suyu hızlıca emerek kısa sürede kurulanmanızı sağlıyor. Ultra hafif yapısı ve katlanabilir tasarımı ile çantanızda fazla yer kaplamıyor. %100 kaliteli malzemeden yapılan ürün, yıkamadan sonra tiftiklenme yapmıyor. Bu sayede deniz havlusunu uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanabilirsiniz. Ürünü ister deniz kenarında ister sporda rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

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4. Şık duruşuyla SHEEN KELLY Güneş Gözlüğü

Bayram tatilinde ufak bir kaçamak yapmak isteyenlerin seyahat çantasında mutlaka bulunması gerekenler

Bayram tatilinde seyahate çıkmak istiyorsanız yanınızda güneş gözlüğü bulundurmalısınız. Güneşin zararlı ışınlarından korunmanız göz sağlığınız için önemli. Güneş gözlüğü seçerken polarize olmasına dikkat etmelisiniz. SHEEN KELLY Güneş Gözlüğü, UVC, UVB ve zararlı mavi ışığı 400 mm'ye kadar engelliyor. Bu sayede göz sağlığınızın korunmasına yardımcı oluyor. Titanyum burun pedi ve yumuşak silikon kısmı, burun bölgesine tam olarak otururken burnunuzu rahatsız etmiyor. Asetat çerçeve dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım ömrü sunuyor. Kaliteli malzemelerden üretilen gözlük, alerjiye neden olmuyor.

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5. Güneşin zararlı ışınlarından koruyan Sebamed Sun Care Güneş Koruyucu Krem

Bayram tatilinde ufak bir kaçamak yapmak isteyenlerin seyahat çantasında mutlaka bulunması gerekenler

Bayram tatilinde üzerinizdeki yorgunluğu ve stresi atmak için seyahate çıkabilirsiniz. Tatile giderken seyahat çantanıza güneş koruyucu krem koymayı unutmayın. Sebamed Sun Care Güneş Koruyucu Krem, güneşin zararlı ışınlarının cildinize zarar vermesini engelliyor. Bu sayede ciltte leke oluşmasına mâni oluyor. Ürünün içeriğinde bulunan E vitamini, cildi besliyor, güçlü antioksidan etki sağlıyor ve serbest radikallere karşı savaşıyor. Pro-vitamin B5 ise cildin canlanmasını sağlayarak taze bir görünüm kazanmanıza yardımcı oluyor. Hidro-fruktol ise tenin elastikiyetini desteklerken cildinizi yumuşak tutuyor. Bisabolol içeriği sayesinde ürünü hassas cildi olanlar rahatlıkla tercih edebilir.

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6. Cildinizi derinlemesine besleyen Dermouthome Bakım Kremi

Bayram tatilinde ufak bir kaçamak yapmak isteyenlerin seyahat çantasında mutlaka bulunması gerekenler

Bayram tatilinde cilt bakımınızı da aksatmamalısınız. Dermouthome Bakım Kremi, içeriğinde bulunan bitkisel yağlar sayesinde cildinizi derinlemesine nemlendiriyor. Böylece canlı ve yumuşak bir tene kavuşmanıza yardımcı oluyor. Kolajen oluşumunu destekleyen ürün, yaşlanma belirtilerini azaltarak daha genç görünmenizi sağlıyor. Yüksek koruma faktörlü güneş filtresiyle güneşin zararlı ışınlarının cildinize zarar vermesini engelliyor ve leke oluşumunu önlüyor. Anti-aging etkisi bulunan bakım kremi, kırışıklıkları azaltırken ciltteki sarkmaların toparlanmasına da yardımcı oluyor. Tendeki toksinleri uzaklaştıran ürün, daha sağlıklı bir görünüm kazanmanızı sağlıyor. Ürün sayesinde cilt tonunuzu da eşitleyebilirsiniz.

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7. Ferah bir nefes için Sensodyne Diş Macunu

Bayram tatilinde ufak bir kaçamak yapmak isteyenlerin seyahat çantasında mutlaka bulunması gerekenler

Yoğun geçen iş hayatına bayram tatiliyle kısa bir ara verebilirsiniz. Bu arayı ufak çaplı bir tatille taçlandırabilirsiniz. Seyahat çantası ayarlarken mutlaka diş macununa yer ayırmalısınız. Sensodyne Diş Macunu, dişinizdeki hassas bölgelerin onarılmasına yardımcı oluyor ve dişinizin güçlenmesini sağlıyor. Dişte oluşan hassasiyet keskin ve ani sızılara neden olabiliyor. Bu durum tatilinizde istediğiniz yiyecekleri yemenizi engelleyebilir. Sensodyne Diş Macunu, NovaMin teknolojisi sayesinde dişteki hassasiyetin olduğu alanı bularak onarılmasına yardımcı oluyor. Böylece tatilinizin sorunsuz ve keyifli geçmesini sağlıyor. Ayrıca ürün, dişlerinizin korunmasını da destekliyor. Ferah bir nefese kavuşarak ağız kokusunu önlüyor.

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8. Hızlı kuruma özelliğiyle Adidas Deniz Şortu

Bayram tatilinde ufak bir kaçamak yapmak isteyenlerin seyahat çantasında mutlaka bulunması gerekenler

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Tatilinizi deniz kenarında ya da havuzlu bir otelde geçirmek istiyorsanız deniz şortunu seyahat çantanıza koymayı unutmayın. Deniz şortu seçerken suyu tutmamasına ve hızlı kurumasına dikkat etmelisiniz. Adidas Deniz Şortu, hızlı kuruma özelliğiyle havuzdan ya da denizden çıkınca uzun süre ıslak kalmanızı engelliyor. Çevre dostu ürün, geri dönüştürülmüş polyesterden düz dokuma yapılarak elde ediliyor. PFC içermeyen deniz şortu, su tutmayan kaplaması sayesinde ıslak kalmıyor. Lastikli bel kısmı vücudunuza tam olarak oturuyor. Bağcık sayesinde belinize uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Dayanıklı yapısıyla ürünü uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz.

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9. Saçınızı derinlemesine temizleyen Kerastase Resistance Extentioniste Şampuan

Bayram tatilinde ufak bir kaçamak yapmak isteyenlerin seyahat çantasında mutlaka bulunması gerekenler

Şampuan da seyahat çantasının olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Gideceğiniz otelde şampuan bulamayabilirsiniz ya da şampuanlar saç tipinize uygun olmayabilir. Kerastase Resistance Extentioniste Şampuan'ı ufak tasarımı sayesinde tatile giderken çantanızda kolayca taşıyabilirsiniz. Şampuan, kırılmaya meyilli saçlarınızın yeniden canlanmasını sağlayarak saçınızı besliyor. Beslenen saçlar daha canlı ve güçlü şekilde uzuyor. Ayrıca ürün, saçınıza esnek bir yapı kazandırarak kırılmasını engelliyor. Ürün sayesinde saçlarınızı kökten uca derinlemesine temizleyebilirsiniz. Saç köklerini onaran şampuan dökülmeleri de azaltıyor. Saç için gereken tüm bakımı sağlayan ürün sayesinde saçlar canlı ve göz alıcı bir güzelliğe kavuşuyor.

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10. Genç görünmenize yardımcı olan Kiehl's Super Multi Corrective Yaşlanma Karşıtı Yüz Kremi

Bayram tatilinde ufak bir kaçamak yapmak isteyenlerin seyahat çantasında mutlaka bulunması gerekenler

Kısa da olsa tatile kim "Hayır" diyebilir ki? Bayramda seyahat etmek için çanta hazırlığına başladıysanız yüz kremi almayı ihmal etmemelisiniz. Kiehl's Super Multi Corrective Yaşlanma Karşıtı Yüz Kremi, yaşlanma karşıtı nemlendirici formülüyle cildinizdeki ince kırışıklıkları azaltıyor. Bu sayede tatildeyken güneş ışınlarının cilt yaşlanmasına sebebiyet vermesini önlüyor. 7 farklı anti-aging etkisiyle yüzün pürüzsüz ve eşit cilt tonuna sahip olmasını sağlıyor. Ayrıca cildi sıkılaştırırken sarkan bölgelerin toparlanmasına da yardımcı oluyor. Tenin elastikiyetini artıran yüz kremi, daha genç görünmenizi destekliyor. Ürünü yüz ve boyun için tercih edebilirsiniz.

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