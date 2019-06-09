Bayram tatilinden dönüş trafiği

Ramazan Bayramı tatilinde yerli turist akınına uğrayan Güney Ege'nin ünlü turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Akyaka ve Datça ile bu ilçelere bağlantı yollarında dönüş trafiği yoğunluğu yaşanıyor.

Muğla Valisi Esengül Civelek, Ramazan Bayramı tatilinin son gününde dönüşe geçenlerin yol açtığı yoğunluk nedeniyle oluşturulan trafik denetleme noktalarında incelemelerde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ile Aydın-Muğla, Marmaris-Muğla ve Muğla-Denizli kara yollarındaki uygulama noktalarını gezen Vali Civelek, trafiğin son durumu hakkında bilgi aldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlardaki çocuklara, Civelek ve Çetinkaya tarafından İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı iş birliğiyle başlatılan "Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" projesi kapsamında kırmızı düdük, tişört, şapka ve broşür dağıtıldı.

Sohbet ettiği sürücülerden yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını isteyen Civelek, trafik işaret ve işaretçilerine uyulmasının önemini vurguladı.