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Bayram tatilinden dönüş trafiği

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 14:29 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatilini Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi Güney Ege'nin gözde turizm merkezlerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu, trafik yoğunluğuna neden oldu - Marmaris'te trafik yoğunluğunu azaltmak için ekipler çalışma yaparken trafik ışıkları pasif hale getirildi - Bodrum'da tatilciler trafik yoğunluğu nedeniyle çıkış güzergahında zaman zaman uzun araç kuyruğuna takıldı

Kurban Bayramı tatilini Muğla ve ilçelerinde geçiren tatilciler, dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatili için Güney Ege'nin gözde turizm merkezleri Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Ula başta olmak üzere Muğla'nın diğer ilçelerini tercih edenler dönüş yolculuğuna başladı. Özel araçlarıyla yola çıkanlar ile Dalaman ve Bodrum havalimanlarına gidenler nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Bodrum ilçesine İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerden gelen tatilciler Yokuşbaşı Mahallesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Konacık Beykikkırlar mevkisinde oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle çıkış güzergahında zaman zaman uzun araç kuyruğuna takıldı.

Marmaris'te tatilcilerin dönüşünden dolayı ilçe çıkışında trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğunu azaltmak için ekipler çalışma yaparken trafik ışıkları pasif hale getirildi. Datça'dan dönen tatilcilerin de eklenmesiyle ilçeden çok fazla araç çıkışı olduğu gözlendi.

Marmaris-Ula kara yolu, Akyaka Mahallesi ile Sakar Geçidi'nde de trafik yoğunluğu oluştu.

Polis ve jandarmanın trafik ekipleri, trafiğin yoğunlaştığı yerlerde önlemler alıp sürücülere yönlendirmelerde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya da helikopterle havadan Muğla-Aydın, Marmaris-Datça, Bodrum-Menteşe ve Muğla-Denizli kara yollarındaki trafik yoğunluğunu inceledi, uygulama noktalarını ziyaret ederek ekiplerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çetinkaya, yaptığı açıklamada, bayram süresince bütün ekiplerin "Hayatı korumak için kemerin ses getirsin" sloganıyla denetimler gerçekleştirdiğini, denetimlerde sürücü ve yolculara emniyet kemeri ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıp broşürler dağıttıklarını bildirdi.

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