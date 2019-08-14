Bayram tatilinden dönüş trafiği

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye'nin önemli kavşak noktası olan Afyonkarahisar'da tatilcilerin dönüş yolunda oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı polis ve jandarma ekiplerince önlemler alındı.

Ekipler, Kurban Bayramı tatilini Antalya, İzmir, Muğla gibi tatil beldelerinde geçirenler, dönüş için Afyonkarahisar'daki bağlantı noktalarındaki trafik akışını takip ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Ahmet Özer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın kuzey ile güneyi ve doğu ile batıyı birbirine bağlayan önemli kavşak konumunda olduğunu söyledi.

Kentten günde 30 bin aracın geçtiğini dile getiren Özer, tatil için 318 bin aracın kentten geçtiğini hatırlatarak, sürücülerin de dikkatiyle Afyonkarahisar'da ölümlü kazanın yaşanmadığını dile getirdi.

Şu ana kadar 13 vatandaşın hafif şekilde yaralandığını anımsatan Özer, "Geçmiş bayramlara göre, yollarımızda trafik yoğunluğumuz biraz daha hafif düzeyde seyrediyor. Bunun sebebi de bayram tatilinin yaz aylarına denk gelmesidir." dedi.