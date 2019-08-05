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Bayram tatiline çıkacaklara "rezervasyon" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 14:34 | Son Güncelleme

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu: - "Tatilcilerin parasını ödeyerek satın aldığı tatilden konaklayacakları tesisin haberi dahi yoksa, sıkıntı yaşanır. Huzurlu bir tatile başlayabilmek için tatilin mutlaka yetkili ve güvenilir seyahat acentesi kanalıyla alınması gerekiyor"

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, vatandaşlara Kurban Bayramı tatili rezervasyonlarını yetkili seyahat acentelerinden yaptırmaları uyarısında bulundu.

Bülbüloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların Kurban Bayramı tatilinde mağduriyet yaşamaması için çaba gösterdiklerini belirtti.

Bölgelerindeki konaklama tesislerinin bayram tatili için tüm hazırlıklarını tamamladığına işaret eden Bülbüloğlu, "Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya hazırız." ifadesini kullandı.

Bülbüloğlu, "Tatilcilerin parasını ödeyerek satın aldığı tatilden konaklayacakları tesisin haberi dahi yoksa, sıkıntı yaşanır. Huzurlu bir tatile başlayabilmek için tatilin mutlaka yetkili ve güvenilir seyahat acentesi kanalıyla alınması gerekiyor." uyarısında bulundu.

Tatilin neleri kapsadığının, hangi hizmetlerden ekstra harcama karşılığı yararlanılabileceğinin satın alma aşamasında acentede sorgulanması gerektiğini belirten Bülbüloğlu, ilgili tesisle irtibata geçilerek rezervasyonun doğruluğunun teyit edilmesinin de önem taşıdığını vurguladı.

Tatilin ilgili konaklama tesisinin internet sitesinden direkt satın alınmak istenmesi durumunda detayların iyi incelenmesi önerisinde bulunan Bülbüloğlu, tatil bedelinin konaklama tesisinin resmi banka hesabına yatırılmasının önem arz ettiğini bildirdi.

Bülbüloğlu, sahte tatil satışı veya bu konuda farklı yöntemlerle dolandırıcılık yapan kişilerin hem güvensizlik ortamı yarattığını hem de tatil planlayan masum vatandaşların maddi manevi kayıplara uğramasına neden olduğunu ifade etti.

Bunun konaklama tesisleri ve bölge için imaj kaybına yol açtığına dikkati çeken Bülbüloğlu, bu durumun çok yönlü sıkıntı oluşturduğunu kaydetti.

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Bülent Bülbüloğlu GETOB kurban bayramı rezervasyon Tatil tatil dolandırıcıları

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