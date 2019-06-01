Bayram tatiline çıkan sürücülere 'melek' ve 'şeytan' kostümlü uyarı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE (DHA)- DÜZCE’de amatör tiyatrocu olan iki genç, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte hazırladıkları 'melek' ve 'şeytan' köstümü ile sürücülerin dikkatini çekmeye çalıştı. Melek kostümlü tiyatrocu, 'Şeytana uyma gaza basma', şeytan kostümlü tiyatrocu ise, 'Bana kurban lazım bas gaza' yazılı dövizler taşıdı.

Düzce’de amatör tiyatrocu olan İsa Gülaçtı ve Şevvalnur Him, 9 günlük bayram tatili için yola çıkanların trafik kurallarına uyması için D-100 Karayolu üzerinde farkındalık çalışması yaptı. İki kişi, sürücülerin trafik kurallarına uymaları için melek ve şeytan kostümü olduğunu belirttikleri kıyafetleri giydi. Melek kılığına giren Şevvalnur Him, 'Şeytana uyma gaza basma', şeytan kılığına giren İsa Gülaçtı ise, 'Bana kurban lazım bas gaza' yazılı dövizleri kırmızı ışıkta duran araçlardaki sürücülere göstererek, yavaş ve dikkatli gitmeleri için uyarıda bulundu.

Şeytan kılığında olan İsa Gülaçtı, trafik kurallarına dikkat çekmeye çalıştıklarını belirterek, "Bayramda trafik kazalarının engellenmesi için dikkat çekmeye çalıştık. Bir çalışma yaptık, mübarek ayda hem melek hem şeytan olarak bir figür denedik. Umarım bu uyarılarımızı dikkate alırlar ve trafik kurallarına uyarlar. Sevdiklerine kavuşmak istiyorlarsa dikkatli olsunlar. Çünkü bayramlar senede 2 defa olan bir şey. O yüzden hayatımızın, geçen vaktimizin kıymetini bilmemiz lazım. Trafik kurallarına uyalım, dikkatli olalım yeter" dedi.

Melek kılığındaki Şevvalnur Him ise sürücülerin hızlı gitmeleri durumunda gidecekleri yere en fazla yarım saat farkla ulaşacaklarını vurgulayarak, "Bayram yaklaşıyor ve insanlar sevdiklerine çabucak kavuşmak için gaza basmak istiyorlar. Gaza basarlarsa en fazla yarım saat erken giderler. Gaza çok basmasınlar. İnsanları çok seviyorum" diye konuştu.