Bayram tatiline giden aile kaza yaptı: 9 yaralı

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ın Banaz ilçesinde, şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki 6'sı çocuk, 9 kişi yaralandı. Ailenin bayram tatili için Manisa'ya gittiği öğrenildi.
Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında, Afyon- Uşak Karayolu üzerinde, Banaz Yeni Sanayi Sitesi yakınında meydana geldi. Afyon'dan Uşak yönüne giden Metin Özdemir (33) yönetimindeki 03 RP 958 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Metin Özdemir ile birlikte araçta bulunan 6'sı çocuk, toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi. Ailenin bayram tatili için Manisa'ya gittiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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