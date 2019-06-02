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Bayram tatiline giden doktor kaza yaptı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 22:55 | Son Güncelleme

SİVAS'ta bayram için akraba ziyaretine giden doktor ve ailesinin içinde bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Hüsnü Ümit AVCI- Uğur YİĞİT/SİVAS (DHA)- SİVAS'ta bayram için akraba ziyaretine giden doktor ve ailesinin içinde bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Sivas- Erzincan yolu Seyfebeli mevkiinde meydana geldi. Ramazan Bayramı nedeniyle Trabzon’da Adıyaman’a akraba ziyaretine giden Akçaabat ilçesinde görevli ortopedi uzmanı doktor Tuğrul Günal (53) yönetimindeki 61 KT 605 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Ünal ile birlikte eşi Yurdagül Günal (45) ve çocukları Berke (14) ve Işık Günal (12) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Yurdagül Günal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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