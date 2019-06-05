HABER

Bayram tatilini "gökyüzüne dokunarak" geçiriyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 15:52 | Son Güncelleme

Tekirdağ Şarköy'de denizin ve yeşilin bir arada olduğu Uçmakdere Mahallesi, bayram tatilinde yamaç paraşütüyle farklı bir heyecan yaşamak isteyenlere ev sahipliği yapıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Şarköy ilçesi Uçmakdere Mahallesi, bayram tatilinde yamaç paraşütçülerinin uğrak yeri oldu.

Farklı bir keyif yaşamak için Uçmakdere'ye gelen tatilciler, hem doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor hem de yamaç paraşütüyle gökyüzü ile buluşuyor.

Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübü (TEYAK) kurucu üyesi Sanlı Fidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp olarak uçuş gerçekleştirdikleri bölgeye doğal güzellikleri dolayısıyla gelen ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Yıl boyunca bölgede yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirildiğini ifade eden Fidan, "Uçmakdere uçuş için Türkiye'nin en iyi yerlerinden birisi. Bölgemiz 12 ay boyunca uçuş için müsait. Ekstrem sporseverler için oldukça popüler bir bölge olduğundan özellikle bayramda müthiş bir yoğunluk var." dedi.

- "Ziyaretçilere farklı bir keyif yaşatmaya devam ediyoruz"

Fidan, Uçmakdere'nin, Tekirdağ il merkezine 25, İstanbul'a da 150 kilometre uzaklıkta olmasının ziyaretçilere ulaşım kolaylığı sağladığını belirterek, "Şu anda bölgede çok sayıda ziyaretçi bulunuyor. Uçuşlarımız bayram boyunca devam ediyor. Harika bir havamız var, harika bir ekibimiz var. Herkesi uçmaya bekleriz. Ziyaretçilerimize farklı bir keyif yaşatmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Cengiz Özmen, yakın olması nedeniyle yamaç paraşütü için Uçmakdere'yi tercih ettiğini söyledi.

Özmen bayram tatilini Uçmakdere'de değerlendirmek istediği için eşiyle birlikte Tekirdağ'a geldiğini ifade ederek, "İstanbul dışına kaçmak istedik. Buraya geldik. Çok güzel bir manzarası var burasının. Burada yamaç paraşütü olduğunu da duyduk ve hemen yapmak istedik. Birazdan heyecanla atlayış yapacağız." dedi.

Binali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladıBinali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladı
Çamura saplanan yavru tavşanı kurtardıÇamura saplanan yavru tavşanı kurtardı
Bodrum plajları cıvıl cıvılBodrum plajları cıvıl cıvıl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bayram paraşüt Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Ünlü şarkıcı Fedon'dan skandal sözler: Öyle kadınlar var ki kesilmeye layık!

Ünlü şarkıcı Fedon'dan skandal sözler: Öyle kadınlar var ki kesilmeye layık!

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Bahçelievler'de sokak ortasında karısına kurşun yağdırdı!

Genç kadın sokak ortasında dehşeti yaşadı!

FETÖ şüphelisi bayram ziyaretinde yakalandı

Bayram ziyaretinde yakalandı!

Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!

Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.