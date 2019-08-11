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Bayram tatilinin 2'nci gününde kaza bilançosu: 21 ölü, 171 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 17:38 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı tatilinde, alınan tüm önlemlere ve yapılan uyarılara rağmen yine çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

Bayram tatilinin 2'nci gününde kaza bilançosu: 21 ölü, 171 yaralı

İSTANBUL, (DHA)- KURBAN Bayramı tatilinde, alınan tüm önlemlere ve yapılan uyarılara rağmen yine çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Cuma günü mesai bitimi saat 17.00'den bayram tatilinin ikinci günü olan bugün saat 17.00'ye kadar, yurtta 45 kaza oldu. Bu kazalarda, 21 kişi hayatını kaybetti, 171 kişi yaralandı.
Bayram tatili için cuma günü mesai bitiminin ardından vatandaşlar, memleketlerine ya da tatil yörelerine gitti. Dün yoğunluk yaşanan karayollarının bugün ise sakin olduğu görüldü. Vatandaşlar, bayram namazının ardından kurbanlarını kesmek ya da yakınlarını ziyaret etmek için yollara çıktı. Dün olduğu gibi bugün de yollarda çok sayıda kaza meydana geldi.
Cuma günü saat 17.00'den 00.00'a kadar, Sakarya, Gaziantep, Kastamonu, Adıyaman, Denizli, Bursa, Şanlıurfa, Antalya, İstanbul, Kütahya, Manisa, Edirne ve Tokat'ta meydana gelen 14 kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı.
Kurban Bayramı arifesi, tatilin ise ilk günü olan dün ise, Yozgat, Ankara, Aksaray, Konya, Sakarya, İstanbul, Diyarbakır, Mersin, Kayseri, Bolu, Manisa, Sivas, Rize, Düzce, Bursa ve Bartın’da meydana gelen 16 kazada, 7 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı.
Kurban Bayramı’nın ilk günü tatilin ikinci günü olan bugün ise, Burdur, Ankara, İstanbul, Bursa, Adıyaman, Aksaray, Niğde, Zonguldak ve Diyarbakır’da meydana gelen 15 kazada, 11 kişi hayatını kaybederken, 41 kişi yaralandı.
Böylelikle cuma günü saat 17.00’den bugün saat 17.00’ye kadar meydana gelen 45 kazada 21 kişi hayatını kaybetti, 171 kişi yaralandı.
KURBAN BAYRAMI TATİLİNİN KAZA TABLOSU:
9 Ağustos Cuma (saat 17.00’den sonra): 14 kaza, 3 ölü, 49 yaralı
10 Ağustos Cumartesi (Kurban Bayramı Arifesi) : 16 kaza, 7 ölü, 81 yaralı
11 Ağustos Pazar (Kurban Bayramı 1'inci günü saat 17.00'ye kadar): 15 kaza, 11 ölü, 41 yaralı

FOTOĞRAF

Bayram tatilinin 2'nci gününde kaza bilançosu: 21 ölü, 171 yaralıBayram tatilinin 2'nci gününde kaza bilançosu: 21 ölü, 171 yaralıBayram tatilinin 2'nci gününde kaza bilançosu: 21 ölü, 171 yaralı

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