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Bayram tatilinin 3'üncü gününde kaza bilançosu: 24 ölü, 253 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 17:09 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı'nın ikinci, tatilin üçüncü günü olan bugün, kurbanlıklarını kesen vatandaşlar, yakınlarıyla bayramlaşmaya ve tatil yörelerine gitmek için yollara çıktı.

Bayram tatilinin 3'üncü gününde kaza bilançosu: 24 ölü, 253 yaralı

İSTANBUL, (DHA)- KURBAN Bayramı'nın ikinci, tatilin üçüncü günü olan bugün, kurbanlıklarını kesen vatandaşlar, yakınlarıyla bayramlaşmaya ve tatil yörelerine gitmek için yollara çıktı. Alınan önlemler ve yapılan uyarılara rağmen bugün de çok sayıda kaza meydana geldi. Cuma günü mesai bitiminden bugün saat 17.00'ye kadar meydana gelen 63 kazada, 24 kişi hayatını kaybetti, 253 kişi yaralandı.
Bayram tatili için cuma günü mesai bitiminin ardından vatandaşlar, yollara çıktı. Cuma günü yoğunluk yaşanan yolların iki gündür sakin olduğu görüldü. Kurban Bayramı'nın ikinci günü kurbanlıklarını kesenler yakınlarıyla bayramlaşmak ve tatil yörelerine gitmek için yollara çıktı. Güvenlik güçleri ile Karayolları ekiplerinin aldığı önlemler ve yaptıkları uyarılara rağmen, yine kazalar meydana geldi.
Cuma günü saat 17.00'den 23.59'a kadar, Sakarya, Gaziantep, Kastamonu, Adıyaman, Denizli, Bursa, Şanlıurfa, Antalya, İstanbul, Kütahya, Manisa, Edirne ve Tokat'ta meydana gelen 14 kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı.
Kurban Bayramı arifesi, tatilin ise ilk günü olan Cumartesi ise, Yozgat, Ankara, Aksaray, Konya, Sakarya, İstanbul, Diyarbakır, Mersin, Kayseri, Bolu, Manisa, Sivas, Rize, Düzce, Bursa ve Bartın’da meydana gelen 16 kazada, 7 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı.
Kurban Bayramı'nın ilk günü tatilin ikinci günü olan dün ise, Burdur, Ankara, İstanbul, Bursa, Adıyaman, Aksaray, Niğde, Diyarbakır, Zonguldak, Kütahya, Sakarya, Gaziantep, Denizli ve Aksaray'da meydana gelen 21 kazada, 11 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi yaralandı.
Kurban Bayramı'nın ikinci günü tatilin ise üçüncü günü olan bugün de, İzmir, Karabük, İstanbul, Düzce, Şanlıurfa, Bolu, Tekirdağ ve Kırıkkale'de meydana gelen 12 kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı.
Böylelikle Kurban Bayramı tatilinin üçüncü gününde, Cuma günü 17.00'den bugün saat 17.00'ye kadar meydana gelen 63 kazada 24 kişi öldü, 253 kişi yaralandı.
KURBAN SAYRAMI TATİLİ KAZA TABLOSU:
9 Ağustos Cuma (saat 17.00’den sonra): 14 kaza, 3 ölü, 49 yaralı
10 Ağustos Cumartesi (Kurban Bayramı arifesi) : 16 kaza, 7 ölü, 81 yaralı
11 Ağustos Pazar (Kurban Bayramı 1’inci günü): 21 kaza, 11 ölü, 64 yaralı
12 Ağustos Pazartesi (Kurban Bayramı’nın 2’nci günü saat 17.00’ye kadar): 12 kazada, 3 ölü, 59 yaralı

Bayram tatilinin 3'üncü gününde kaza bilançosu: 24 ölü, 253 yaralıBayram tatilinin 3'üncü gününde kaza bilançosu: 24 ölü, 253 yaralıBayram tatilinin 3'üncü gününde kaza bilançosu: 24 ölü, 253 yaralı

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