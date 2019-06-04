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Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu: 36 ölü, 275 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 18:04 | Son Güncelleme

RAMAZAN Bayramı’nın 1’inci günü ve tatilin 4’üncü günü olan bugün de, aile ziyaretleri ve tatil için yollarda olanlar yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu: 36 ölü, 275 yaralı

İlkim EMİRLER/ İSTANBUL, (DHA)- RAMAZAN Bayramı’nın 1’inci günü ve tatilin 4’üncü günü olan bugün de, aile ziyaretleri ve tatil için yollarda olanlar yoğunluk oluşturdu. Trafik ekipleri denetimlerini sıkı şekilde sürdürürken, Ramazan Bayramı tatilinin başladığı Cuma günü saat 18.00'den bugün saat 18.00’e kadar meydana gelen 94 kazada, 36 kişi hayatını kaybetti, 275 kişi yaralandı.
Bayram tatili için 31 Mayıs Cuma günü mesai bitimi sonrasında yola koyulanlar gittikleri yerlere ulaştı. Gerek sahil bölgelerine gerekse memleketlerine gidenler bu bölgelerde yoğunluk oluşturdu. Bayramın birinci günü olan bugün de yurt genelinde birçok noktada denetimler devam ederken, zaman zaman trafikte aksamalar meydana geldi. Alınan önlemlere rağmen bayramın ilk gününde de trafik kazaları meydana geldi. Bugün saat 18.00’e kadar 9 ilde meydana gelen 11 kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 44 kişi yaralandı. Böylelikle bayram tatilinin ilk 4 günündeki kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 36, yaralıların sayısı ise 275 oldu.
GÜN GÜN KAZALAR VE MEYDANA GELDİĞİ İLLER
Bayram tatilinin ilk günü olan Cumartesi; Van, Kayseri, Elazığ, Balıkesir, Konya, Karaman, Düzce İzmir, Kırıkkale, İstanbul, Sivas, Mardin, Aksaray, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Tekirdağ, Karabük, Malatya ve Mersin'de meydana gelen 32 kazada, 13 kişi yaşamını yitirdi, 96 kişi yaralandı.
Bayram tatilinin 2'nci günü olan Pazar; Trabzon, Kocaeli, Malatya, Antalya, Afyonkarahisar, Bartın, İstanbul, Aksaray, Sakarya, Kocaeli, Kütahya ve Mersin’de meydana gelen 23 kazada, 10 kişi yaşamını yitirdi, 66 kişi yaralandı.
Tatilin 3'üncü günü olan dün ise Karabük, İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, Osmaniye, Antalya, Çorum, Tokat, Şanlıurfa, Adıyaman, Aksaray, Bartın, Kütahya, Manisa, Zonguldak, Niğde ve Muğla’da meydana gelen 28 kazada, 11 kişi yaşamını yitirdi, 69 kişi yaralandı.
Bayram tatilinin 4'üncü gününde Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Kayseri, Sivas, Mersin, Kahramanmaraş, Bingöl ve Antalya’da meydana gelen 11 kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 44 kişi yaralandı.
TATİLİN 4 GÜNLÜK KAZA TABLOSU
31 Mayıs Cuma (saat 18.00) : 7 kazada 10 ölü, 31 yaralı
1 Haziran Cumartesi : 25 kazada 3 ölü, 65 yaralı
2 Haziran Pazar : 23 kazada 10 ölü, 66 yaralı
3 Haziran Pazartesi (arife): 28 kazada 11 ölü, 69 yaralı
4 Haziran Salı (saat 18.00'e kadar): 11 kazada, 2 ölü, 44 yaralı

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Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu: 36 ölü, 275 yaralıBayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu: 36 ölü, 275 yaralıBayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu: 36 ölü, 275 yaralı

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