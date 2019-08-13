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Bayram tatilinin 4'üncü gününde kaza bilançosu: 30 ölü, 276 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 16:52 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı'nın 3'üncü, tatilin 4'üncü günü olan bugün, kurbanlıklarını kesenler, yakınlarıyla bayramlaşmaya ve tatil yörelerine gitmek için yollara çıktı.

Bahar DEMİREL/İSTANBUL, (DHA) - KURBAN Bayramı'nın 3'üncü, tatilin 4'üncü günü olan bugün, kurbanlıklarını kesenler, yakınlarıyla bayramlaşmaya ve tatil yörelerine gitmek için yollara çıktı. Alınan önlemler ve yapılan uyarılara rağmen bugün de çok sayıda kaza meydana geldi. Cuma günü mesai bitiminden bugün saat 17.00'ye kadar meydana gelen 71 kazada; 30 kişi hayatını kaybetti, 276 kişi de yaralandı.
Bayram tatiline gidenler, cuma günü mesai bitimiyle yollara çıktı. Cuma günü trafiğin yoğun olduğu yolların 3 gündür boş kaldığı uğu görüldü. Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü kurbanlıklarını kesenler, yakınlarıyla bayramlaşmak ve tatil bölgelerine gitmek için yollara çıktı. Güvenlik güçleri ile Karayolları ekiplerinin aldığı önlemler ve yaptıkları uyarılara rağmen yine kazalar meydana geldi.
Cuma günü saat 17.00'den gece yarısına kadar kadar Sakarya, Gaziantep, Kastamonu, Adıyaman, Denizli, Bursa, Şanlıurfa, Antalya, İstanbul, Kütahya, Manisa, Edirne ve Tokat'ta meydana gelen 14 kazada; 3 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi de yaralandı.
Kurban Bayramı arifesi, tatilin ise ilk günü olan cumartesi de Yozgat, Ankara, Aksaray, Konya, Sakarya, İstanbul, Diyarbakır, Mersin, Kayseri, Bolu, Manisa, Sivas, Rize, Düzce, Bursa ve Bartın’da meydana gelen 16 kazada; 7 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı.
Kurban Bayramı'nın ilk, tatilin ise 2'nci günü Burdur, Ankara, İstanbul, Bursa, Adıyaman, Aksaray, Niğde, Diyarbakır, Zonguldak, Kütahya, Sakarya, Gaziantep, Denizli ve Aksaray'da meydana gelen 21 kazada; 11 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi de yaralandı.
Kurban Bayramı'nın 2'nci, tatilin de 3'üncü günü olan dün ise İzmir, Karabük, İstanbul, Düzce, Şanlıurfa, Bolu, Tekirdağ ve Kırıkkale'de meydana gelen 12 kazada; 3 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı.
Kurban Bayramı'nın 3'üncü, tatilin 4'üncü günü olan bugün de Elazığ, Manisa, Tekirdağ, Zonguldak, Adana ve Artvin'de meydana gelen 7 kazada; 6 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
Böylelikle Kurban Bayramı tatilinin 4'üncü gününde, cuma günü 17.00'den bugün saat 17.00'ye kadar meydana gelen 71 kazada; 30 kişi yaşamını yitirdi, 276 kişi de yaralandı.
KURBAN SAYRAMI TATİLİ KAZA TABLOSU:
9 Ağustos Cuma (saat 17.00'den sonra): 14 kaza, 3 ölü, 49 yaralı
10 Ağustos Cumartesi (Kurban Bayramı arifesi) : 16 kaza, 7 ölü, 81 yaralı
11 Ağustos Pazar (Kurban Bayramı'nın 1'inci günü): 21 kaza, 11 ölü, 64 yaralı
12 Ağustos Pazartesi (Kurban Bayramı'nın 2'nci günü): 12 kazada, 3 ölü, 59 yaralı
13 Ağustos Pazartesi (Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü saat 17.00'ye kadar): 7 kazada, 6 ölü, 19 yaralı

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