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Bayram tatilinin 6 günlük kaza bilançosu: 62 ölü, 473 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2019 23:12 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI 62'YE, YARALI SAYISI İSE 473'E YÜKSELDİ Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde, yapılan tüm uyarılar ve alınan tüm önlemlere karşın yine çok sayıda ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan kazalar oldu.

ÖLÜ SAYISI 62'YE, YARALI SAYISI İSE 473'E YÜKSELDİ
Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde, yapılan tüm uyarılar ve alınan tüm önlemlere karşın yine çok sayıda ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan kazalar oldu. Cuma günü saat 18.00'den, bugün saat 23.00'e kadar yurt genelinde meydana gelen toplam 143 kazada, 62 kişi hayatını kaybetti, 473 kişi de yaralandı.
Bayram tatilinin 6'ncı günü ve Ramazan Bayramı'nın 3'üncü günü olan Perşembe günü ise saat 23.00'e kadar Antalya, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Aksaray, Hatay, Adana, Düzce, Çorum, Aydın ve Kırıkkale'de 15 kaza meydana geldi. Bu kazalarda, 4 kişi öldü, 80 kişi de yaralandı.

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