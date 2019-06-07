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Bayram tatilinin 7 gününde kazalarda; 69 ölü, 531 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 23:03 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI 69'A, YARALI SAYISI İSE 531'E YÜKSELDİ Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde, yapılan tüm uyarılar ve alınan tüm önlemlere karşın yine çok sayıda ölümlü ve yaralamalı kaza oldu.

ÖLÜ SAYISI 69'A, YARALI SAYISI İSE 531'E YÜKSELDİ
Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde, yapılan tüm uyarılar ve alınan tüm önlemlere karşın yine çok sayıda ölümlü ve yaralamalı kaza oldu. Cuma günü saat 18.00'den, bugün saat 23.00'e kadar yurt genelinde meydana gelen toplam 165 kazada, 69 kişi öldü, 531 kişi de yaralandı.
Tatilin 7’nci günü olan 7 Haziran Cuma günü ise saat 23.00'e kadar 22 kaza meydana geldi. Gaziantep, Adıyaman, İstanbul, Adana, Erzincan, Kocaeli, Tekirdağ, Diyarbakır, Antalya, Bolu, Nevşehir, Isparta, Muğla, Konya, Karabük, Düzce, Kütahya, Burdur ve Kırıkkkale'de meydana gelen kazalarda, 7 kişi öldü, 58 kişi de yaralandı.

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