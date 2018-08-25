Bayram tatilinin 8'inci gününde trafik kazaları 20 can aldı

İZMİR (AA) - Kurban Bayramı tatilinin 8'inci gününde yurdun farklı illerinde meydana gelen trafik kazalarında 20 kişi hayatını kaybetti, 113 kişi yaralandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin 8'inci gününde Çorum, Ankara, Elazığ, Gaziantep, Muğla, Kırıkkale, İstanbul, Kocaeli, Şanlıurfa, Zonguldak, Aydın, Sivas, Erzincan, Konya, Sakarya, Samsun, Denizli, Tekirdağ, Kırşehir ve Kocaeli'de meydana gelen trafik kazalarında toplam 20 kişi öldü, yaralanan 113 kişi hastanelere kaldırıldı.

Yollarda trafik yoğunluğunun başladığı 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden Kurban Bayramı tatilinin 8'inci günü saat 16.30'a kadar yurt genelinde şehirler arası ve şehir içi yollar ile kırsal yerleşim birimlerinde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye, yaralananların sayısı 784'e yükseldi.

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- Son 24 saatte meydana gelen trafik kazalarından bazıları

Erzincan'da bu sabah meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.