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Bayram tatilinin 8'inci gününde trafik kazaları 20 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 17:14 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatilinin 8'inci gününde farklı illerde meydana gelen trafik kazalarında 20 kişi yaşamını yitirdi, 113 kişi yaralandı - Bayram tatili süresince yurt genelindeki kazalarda ölü sayısı 132'ye, yaralı sayısı 784'e ulaştı

İZMİR (AA) - Kurban Bayramı tatilinin 8'inci gününde yurdun farklı illerinde meydana gelen trafik kazalarında 20 kişi hayatını kaybetti, 113 kişi yaralandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin 8'inci gününde Çorum, Ankara, Elazığ, Gaziantep, Muğla, Kırıkkale, İstanbul, Kocaeli, Şanlıurfa, Zonguldak, Aydın, Sivas, Erzincan, Konya, Sakarya, Samsun, Denizli, Tekirdağ, Kırşehir ve Kocaeli'de meydana gelen trafik kazalarında toplam 20 kişi öldü, yaralanan 113 kişi hastanelere kaldırıldı.

Yollarda trafik yoğunluğunun başladığı 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden Kurban Bayramı tatilinin 8'inci günü saat 16.30'a kadar yurt genelinde şehirler arası ve şehir içi yollar ile kırsal yerleşim birimlerinde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye, yaralananların sayısı 784'e yükseldi.
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- Son 24 saatte meydana gelen trafik kazalarından bazıları

Erzincan'da bu sabah meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Konya'da minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 çocuk yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde otomobilin mezarlık duvarına çarpması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nizip ve Nurdağı ilçelerinde meydana gelen iki ayrı kazada 22 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 6'sı çocuk 12 kişi yaralandı.

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan birinde sanatçı Sibel Can ve oğlunun da bulunduğu, kazadan yara almadan kurtuldukları öğrenildi.

Çorum, Ankara, Elazığ, Muğla, Kırıkkale, İstanbul, Kocaeli, Şanlıurfa, Aydın, Konya, Sakarya, Denizli, Tekirdağ, Kırşehir, Kocaeli'de meydana gelen trafik kazalarında toplam 39 kişi yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı Tatil trafik kazaları

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