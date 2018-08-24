Bayram tatilinin altı gününde trafik kazalarında 87 can kaybı

İçişleri Bakanlığından, bayram tatilinin altı gününde 69 ölümlü kazada 87 can kaybının yaşandığı bildirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nda vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak için başta otobüs kazaları ile kaza kara noktalarında yaşanan can kayıplarını önlemek, karayolu trafik akışını sağlamak amacıyla 17-27 Ağustos'ta 11 gün süreyle yaklaşık 140 bin trafik personeli, otobüslerde yolcu olarak denetim yapacak 227 personel ve tedbirleri denetlemek için görevli 32 polis başmüfettişi ile 24 saat esasına göre trafik tedbirleri alındı. Çocukların aileleri üzerindeki yaptırım etkisini kullanarak "Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim; Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" Kampanyası ile farkındalık yaratılmaya çalışıldı ve tedbirler desteklendi. Tescilli araç sayısının son 10 yılda yüzde 65 arttığı göz gönünde bulundurularak karayollarının fiziki yapısındaki iyileştirmeler ve bölünmüş yollar nedeniyle seyahatler daha güvenli hale geldi. Açıklamada bayram tatilinin ilk altı gününe ilişkin şu veriler paylaşıldı:

"Polis ve Jandarma'nın aldığı yoğun trafik tedbirlerine rağmen bayram tatilinin ilk iki günü, arefe ve bayramın ilk üç günü olmak üzere 6 günlük can kaybının, 10 yıllık ortalama ile (87) aynı düzeyde olduğu tespit edildi. Buna göre bayram tatilinin ilk altı gününde 69 ölümlü kazada 87 can kaybı yaşandı. Kaza oluş türleri incelendiğinde, en fazla kaza sayısının 27 ile tek taraflı yoldan çıkma, devrilme, savrulma, engelli cisme çarpma, 25 kazanın yandan çarpma, arkadan çarpma ve karşılıklı çarpışma, 17 kazanın ise yayaya çarpma şeklinde meydana geldiği görüldü. Yaya kazaları 2017 yılı Kurban Bayramı tatiline göre yüzde 42 oranında arttı. Geçen yıl toplam kaza içinde yüzde 14 olan motosiklet kazası oranı ise yüzde 1'e düştü. Tespit edilen ve tedbir alınan 17 ildeki 20 kaza kara noktasında 1 ölümlü kaza meydana geldi." - Son iki gün için aşırı yoğunluk uyarısı Açıklamada, özellikle, bayram tatilinin son günleri olan yarın ve 26 Ağustos Pazar günleri tatil dönüşü nedeniyle karayolu güzergahlarında aşırı yoğunluk öngörüldüğü bildirildi.