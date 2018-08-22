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Bayram tatilinin beşinci gününde trafik kazaları 27 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 17:24 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatilinin beşinci gününde çeşitli illerde meydana gelen trafik kazalarında 27 kişi yaşamını yitirdi, 104 kişi yaralandı - Bayram tatili süresince yurt genelindeki kazalarda ölü sayısı 96'ya, yaralı sayısı 510'a ulaştı

İZMİR (AA) - Kurban Bayramı tatilinin beşinci gününde yurdun çeşitli illerinde meydana gelen trafik kazalarında 27 kişi yaşamını yitirdi, 104 kişi yaralandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin beşinci gününde Balıkesir, Erzincan, Sivas, Kars, Antalya, Burdur, Ankara, İzmir, Sinop, Bilecik, Gaziantep, Kırıkkale, Niğde, Düzce, Kütahya, Gümüşhane, Kırşehir, Kahramanmaraş, Bursa, Bingöl, Samsun ve Malatya'da meydana gelen trafik kazalarında 27 kişi öldü, 104 kişi yaralandı.

Böylelikle yollarda trafik yoğunluğunun başladığı 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden Kurban Bayramı tatilinin beşinci günü saat 17.00'ye kadar yurt genelinde şehirler arası ve şehir içi yollar ile kırsal yerleşim birimlerinde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 96'ya, yaralananların sayısı 510'a yükseldi.

- Son 24 saatte meydana gelen trafik kazalarından bazıları

Bingöl'de otomobille pikabın çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı, 7 aylık hamile eşi karnındaki bebeğiyle hayatını kaybetti.

Niğde'de kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, 3 kişi hayatını kaybetti.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde panelvanın istinat duvarına çarpması sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Erzincan'nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Kars-Akyaka karayolu, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı kazada 1 kişi öldü.

Sinop'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 çocuk öldü, 2 kişi yaralandı.

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