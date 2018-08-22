Bayram tatilinin beşinci gününde trafik kazaları 27 can aldı

İZMİR (AA) - Kurban Bayramı tatilinin beşinci gününde yurdun çeşitli illerinde meydana gelen trafik kazalarında 27 kişi yaşamını yitirdi, 104 kişi yaralandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin beşinci gününde Balıkesir, Erzincan, Sivas, Kars, Antalya, Burdur, Ankara, İzmir, Sinop, Bilecik, Gaziantep, Kırıkkale, Niğde, Düzce, Kütahya, Gümüşhane, Kırşehir, Kahramanmaraş, Bursa, Bingöl, Samsun ve Malatya'da meydana gelen trafik kazalarında 27 kişi öldü, 104 kişi yaralandı.

Böylelikle yollarda trafik yoğunluğunun başladığı 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden Kurban Bayramı tatilinin beşinci günü saat 17.00'ye kadar yurt genelinde şehirler arası ve şehir içi yollar ile kırsal yerleşim birimlerinde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 96'ya, yaralananların sayısı 510'a yükseldi.

- Son 24 saatte meydana gelen trafik kazalarından bazıları

Bingöl'de otomobille pikabın çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.