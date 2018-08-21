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Bayram tatilinin dördüncü gününde kazalar 7 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 16:58 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatilinin dördüncü gününde çeşitli illerde meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi yaşamını yitirdi, 96 kişi yaralandı - Bayram tatilindeki kazalarda ölü sayısı 69'a, yaralı sayısı 406'ya ulaştı

İZMİR (AA) - Kurban Bayramı tatilinin dördüncü gününde yurdun çeşitli illerinde meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi yaşamını yitirdi, 96 kişi yaralandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin dördüncü gününde Sakarya, Muğla, Şanlıurfa, Kütahya, Tokat, Uşak, Balıkesir, Çorum, Gümüşhane, Ordu, İstanbul, Nevşehir, Osmaniye, Bilecik, Kocaeli, Düzce, Erzincan, Tunceli ve Sinop'ta meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi öldü, 96 kişi yaralandı.

Böylelikle, yollarda trafik yoğunluğunun başladığı 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden Kurban Bayramı tatilinin dördüncü günü saat 17.00'ye kadar yurt genelinde şehirler arası ve şehir içi yollar ile kırsal yerleşim birimlerinde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a, yaralananların sayısı 406'ya yükseldi.

- Son 24 saatte meydana gelen trafik kazalarından bazıları

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

İstanbul Beylikdüzü’nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Çamaş ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Düzce'de kamyonetle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Gümüşhane-Trabzon karayolunun İkisu mevkisinde yol kenarında yürüyen yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı Tatil trafik kazası

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