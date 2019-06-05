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Bayram tatilinin ilk 5 gününde kaza bilançosu: 58 ölü, 393 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 23:10 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI 58'E, YARALI SAYISI İSE 393'E YÜKSELDİ Cuma günü saat 18.00'den, bugün saat 23.00'e kadar yurt genelinde meydana gelen toplam 128 kazada, 58 kişi öldü, 393 kişi yaralandı.

ÖLÜ SAYISI 58'E, YARALI SAYISI İSE 393'E YÜKSELDİ
Cuma günü saat 18.00'den, bugün saat 23.00'e kadar yurt genelinde meydana gelen toplam 128 kazada, 58 kişi öldü, 393 kişi yaralandı.
Bayram tatilinin 5'inci günü ve Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü olan Çarşamba (bugün) saat 23.00'e kadar 23 kaza oldu. Bursa, Konya, Tekirdağ, Denizli, Kayseri, Burdur, Adıyaman, Antalya, Kırıkkale, Denizli, Zonguldak, Adana, Kocaeli, Hatay, Mersin, Gaziantep, Kütahya ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazalarda, 13 kişi öldü, 74 kişi de yaralandı.

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