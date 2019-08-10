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Bayram tatilinin ilk gününde kaza bilançosu: 10 ölü, 130 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 23:06 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI 10'A, YARALI SAYISI İSE 130'A YÜKSELDİ Kurban Bayramı tatili için dün mesai bitiminin ardından yola çıkanlar karayollarında yoğunluk oluşturdu. Alınan önlemlere ve yapılan uyarılara rağmen, yurt genelinde çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

ÖLÜ SAYISI 10'A, YARALI SAYISI İSE 130'A YÜKSELDİ
Kurban Bayramı tatili için dün mesai bitiminin ardından yola çıkanlar karayollarında yoğunluk oluşturdu. Alınan önlemlere ve yapılan uyarılara rağmen, yurt genelinde çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Cuma günü saat 17.00'den arife günü olan bugün saat 23'00'e kadar meydana gelen 30 kazada, 10 kişi hayatını kaybetti, 130 kişi yaralandı.
Cuma günü saat 17.00'den Arife günü olan tatilin ilk günü cumartesi saat 23'00'e kadar Yozgat, Ankara, Aksaray, Konya, Sakarya, İstanbul, Diyarbakır, Mersin, Kayseri, Sivas, Manisa, Bolu, Gaziantep, Kastamonu, Adıyaman, Denizli, Bursa, Şanlıurfa, Antalya, Kütahya, Edirne, Tokat, Rize, Düzce ve Bartın'da meydana gelen 30 kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 130 kişi yaralandı.

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