HABER

Bayram tatilinin ilk gününde kaza bilançosu: 12 ölü, 83 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 18:36 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması ile dün mesai bitimiyle yola çıkan sürücüler yoğun trafik oluştururken, çok sayıda trafik kazası da meydana geldi. Dün saat 18.00’dan tatilin ilk günü olan bugün saat 18.00'a kadar meydana gelen 29 trafik kazasında 12 kişi yaşamını yitirdi, 83 kişi yaralandı.

Bayram tatilinin ilk gününde kaza bilançosu: 12 ölü, 83 yaralı

Ramazan Bayramı tatili, arife günü olan 3 Haziran Pazartesi ile 7 Haziran Cuma gününde kamu personelinin idari izinli sayılmasıyla 9 güne çıktı. Bayram tatili nedeniyle dün mesai bitimi ile tatilciler yollara koyuldu.

Özellikle iftar saatinin ardından yollarda yoğunluk oluşurken, uyarılara ve alınan önlemlere karşın birçok trafik kazası meydana geldi.

12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 83 KİŞİ YARALANDI

Van'ın Erciş, Kayseri'nin Tomarza ilçeleri ile Elazığ, Balıkesir, Konya, Karaman ve Düzce'deki kazalarda 12 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralandı.

İzmir, Kırıkkale, İstanbul, Sivas, Mardin, Aksaray, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Tekirdağ, Kayseri ve Karabük'teki kazalarda ise 75 kişi yaralandı.

kayseride-2-otomobil-carpisti-6-yarali_3923_dhaphoto1

(DHA)

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...
Samsun sahilinde 'kötü koku' tepkisiSamsun sahilinde 'kötü koku' tepkisi
TEM'in Bolu Dağı geçişinde akıcı tatil yoğunluğu (3)TEM'in Bolu Dağı geçişinde akıcı tatil yoğunluğu (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bayram tatili trafik kazası acı bilanço

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bunu yapmayana ceza var

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bunu yapmayana ceza var

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat! Durma noktasına geldi

Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat! Durma noktasına geldi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ev hapsindeki iş insanını öldüren zanlı yakalandı

Ev hapsindeki iş insanını öldüren zanlı yakalandı

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Halı saha yüzünden tartışmışlardı... O savcının görev yeri değişti

O savcının görev yeri değişti!

Son dakika FETÖ'cüler tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalandılar

Tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalandılar!

Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat! Trafikte son durum

Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat! Durma noktasına geldi

Ağrı'da işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında patlama: Ölü ve yaralılar var

İşçileri taşıyordu! Araç geçişi sırasında patlama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.